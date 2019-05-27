19:32
27 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БУНТ В ОДЕССКОЙ КОЛОНИИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин может захватить Лондон. Страшная помста президента РФ
      Вєсті Кремля
      19:07, 25 мая
      Вести.UA. Жир: Луценко хочет к Зеленскому. Карьера Гройсмана в шоубизе
      Вєсті.UA
      16:40, 25 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БУНТ В ОДЕССКОЙ КОЛОНИИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ

      Верховный суд не будет рассматривать иск против Зеленского из-за роспуска Рады

      78 Читати новину українською
      Верховный суд отказался рассматривать иск об отмене указа о роспуске Рады
      Верховный суд отказался рассматривать иск об отмене указа о роспуске Рады / 24 канал

      Верховный суд отказался открывать производство по иску против президента Владимира Зеленского с требованием признать противоправным и недействительным его указ о роспуске Верховной Рады.

      Рассмотрение такого дела не относится к юрисдикции Верховного суда, об этом сообщили в его пресс-службе.

      Читайте также: В Верховном суде оспорили назначение Богдана главой АП

      Отметим, в Верховный суд в целом подали три заявления о признании незаконным указа о роспуске Верховной Рады.

      Там подчеркивают, что проверка соответствия Конституции всех без исключения правовых актов Верховной Рады и президента относится к полномочиям Конституционного суда.

      Как пояснили в пресс-службе, истец обосновал исковые требования тем, что "досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины нарушает его права как избирателя".

      Утверждал, что назначение внеочередных выборов в ВРУ на 21 июля 2019 года тоже нарушает его избирательные права (не только как избирателя, но и как субъекта права на самовыдвижение кандидатом в народные депутаты Украины), а именно препятствует его планам на отдых летом и участия в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью,
      – идет речь в сообщении.

      Истец имеет 15 дней на то, чтобы обжаловать это решение в Большой палате Верховного суда.

      Отметим, о намерении распустить Верховную Раду Владимир Зеленский заявил
      еще во время своей инаугурационной речи, которую он произнес 20 мая. Соответствующий указ он подписал 21 мая, внеочередные выборы в Раду состоятся 21 июля.

       
       
      blog_ava
      Выходные в июне 2019 года: как будут отдыхать украинцы
      сегодня
      3586
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Законодательство Роспуск Рады Верховный суд Украины Судьи
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зеленский покидает Банковую: куда может переехать Администрация Президента
      сегодня , 19:01 Зеленский покидает Банковую: куда может переехать Администрация Президента
      174
      Парламентские выборы-2019: какие партии-кандидаты идут и какие у них шансы
      сегодня , 18:02 Парламентские выборы-2019: какие партии-кандидаты идут и какие у них шансы
      Інна Жолобович 285
      "Криваві землі": у Полтаві на залишках тисяч закатованих збираються будувати оселі, – NZZ
      сегодня , 17:10 "Криваві землі": у Полтаві на залишках тисяч закатованих збираються будувати оселі, – NZZ
      Блог Медіа 802
      Суд над ветераном АТО в Італії: яку справу фабрикують проти українця
      сегодня , 16:00 Суд над ветераном АТО в Італії: яку справу фабрикують проти українця
      Леонід Остальцев 187
      Появление Зеленского на сцене "Лиги смеха": почему критикуют и как может повлиять на имидж
      сегодня , 15:55 Появление Зеленского на сцене "Лиги смеха": почему критикуют и как может повлиять на имидж
      Світлана Попова 613
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук