Верховный суд не будет рассматривать иск против Зеленского из-за роспуска Рады

Верховный суд отказался открывать производство по иску против президента Владимира Зеленского с требованием признать противоправным и недействительным его указ о роспуске Верховной Рады.

Рассмотрение такого дела не относится к юрисдикции Верховного суда, об этом сообщили в его пресс-службе.

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Отметим, в Верховный суд в целом подали три заявления о признании незаконным указа о роспуске Верховной Рады.

Там подчеркивают, что проверка соответствия Конституции всех без исключения правовых актов Верховной Рады и президента относится к полномочиям Конституционного суда.

Как пояснили в пресс-службе, истец обосновал исковые требования тем, что "досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины нарушает его права как избирателя".

Утверждал, что назначение внеочередных выборов в ВРУ на 21 июля 2019 года тоже нарушает его избирательные права (не только как избирателя, но и как субъекта права на самовыдвижение кандидатом в народные депутаты Украины), а именно препятствует его планам на отдых летом и участия в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью,

– идет речь в сообщении.

Истец имеет 15 дней на то, чтобы обжаловать это решение в Большой палате Верховного суда.

Отметим, о намерении распустить Верховную Раду Владимир Зеленский заявил

еще во время своей инаугурационной речи, которую он произнес 20 мая. Соответствующий указ он подписал 21 мая, внеочередные выборы в Раду состоятся 21 июля.