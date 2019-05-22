У Зеленського прокоментували провалене голосування його законопроектів у Раді

Народні депутати не дотрималися домовленостей з президентом України Володимиром Зеленським і провалили у Верховній Раді голосування за законопроекти глави держави щодо публічних закупівель у період виборів та внесення змін до виборчого законодавства . Останній передбачав скасування мажоритарної системи та зменшення бар'єру для проходження партій у парламент до 3%.

Про це заявив радник і представник президента Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук у кулуарах парламенту, передає "Українська правда". За його словами, перші два провалені законопроекти щодо виборів були кроком Зеленського назустріч і спробою "витягнути Україну з мажоритарного підходу", хоч і не найкращою.

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Ми за Виборчий кодекс, ми зацікавлені у відкритих списках. І ми зацікавлені в тому, щоб вибори пройшли за новим законом зі змішаною системою. Такі були домовленості. Єдине що: домовленості були, що технічно не встигають пропрацювати систему відкритих списків – було запропоновано не найкраще, на мою думку, рішення: закриті списки навіть не було включено,

– сказав він.

Стефанчук розповів, що вчора, 21 травня, Зеленський на консультаціях з лідерами фракцій домовилися про компроміс, "який сьогодні був внесений у залу". Проте, політики його не дотрималися і радник президента зауважив, що не побачив "великого бажання" у нардепів ухвалити виборчий кодекс на засіданні Ради 22 травня.

"Я сподіваюся, що ще є час для того, щоб ми спробували з Верховною Радою поспілкуватися і запропонувати громадянам нову якість політики… Я думаю, що буде ще проведено окремі консультації чи переговори, але сьогодні ми стали свідками того, що поки розмова нам не вдається", – додав Стефанчук.

На засіданні 22 травня Верховна Рада не включила до порядку денного сесії два виборчі законопроекти президента Володимира Зеленського.

Так, за включення до порядку денного законопроекту № 10319 "Про внесення змін до закону "Про вибори народних депутатів України" проголосували лише 92 народні депутати із 226-ти необхідних. За законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу" проголосувало 127 депутатів.

Що передбачає закон Зеленського про про зміну виборчого законодавства?Президентський законопроект про внесення змін до законодавства у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів передбачає пропорційну систему за закритими списками та зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради до 3%. Наразі це 5%.



У пояснювальній записці йдеться, що впровадження відкритих списків до Ради потребує серйозних змін в системі адміністрування виборів. Зокрема:

- зміни форми і змісту виборчих бюлетенів;

- роз'яснювальної роботи серед виборців про особливості системи;

- прийняття Центральною виборчою комісією більше 60 постанов, спрямованих на впровадження зазначеної системи;

- належної підготовки партій і кандидатів до проведення виборів по цій системі.