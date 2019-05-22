У Зеленского прокомментировали проваленное голосование его законопроектов в Раде

Народные депутаты не сдержали договоренностей с президентом Украины Владимиром Зеленским и провалили в Верховной Раде голосования за законопроекты главы государства относительно публичных закупок в период выборов и внесения изменений в избирательное законодательство. Последний предусматривал отмену мажоритарной системы и уменьшения барьера для прохождения партий в парламент до 3%.

Об этом заявил советник и представитель президента Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук в кулуарах парламента, передает "Украинская правда". По его словам, первые два проваленные законопроекты о выборах были шагом Зеленского навстречу и попыткой "вытащить Украину из мажоритарного подхода", хотя и не самой лучшей.

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Мы за Избирательный кодекс, мы заинтересованы в открытых списках. И мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли по новому закону со смешанной системой. Такие были договоренности. Единственное что: договоренности были, что технически не успевают проработать систему открытых списков – было предложено не лучшее, на мой взгляд, решение: закрытые списки даже не были включены,

– сказал он.

Стефанчук рассказал, что вчера, 21 мая, Зеленский на консультациях с лидерами фракций договорился о компромиссе, "который сегодня был внесен в зал". Однако, политики его не выполнили и советник президента отметил, что не увидел "большого желания" у нардепов принять избирательный кодекс на заседании Рады 22 мая.

"Я надеюсь, что еще есть время для того, чтобы мы попытались с Верховной Радой пообщаться и предложить гражданам новое качество политики... Я думаю, что будут еще проведены отдельные консультации или переговоры, но сегодня мы стали свидетелями того, что пока разговор нам не удается", – добавил Стефанчук.

На заседании 22 мая Верховная Рада не включила в повестку дня сессии два избирательных законопроекта президента Владимира Зеленского.

Да, за включение в повестку дня законопроекта № 10319 "О внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" проголосовали только 92 народных депутата из 226-ти необходимых.

За законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" относительно осуществления закупок во время избирательного процесса" проголосовало 127 депутатов.

Что предусматривает закон Зеленского об изменении избирательного законодательства?Президентский законопроект о внесении изменений в законодательство в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов предусматривает пропорциональную систему с закрытыми списками и снижением проходного барьера в Верховную Раду до 3%. Сейчас это 5%.



В объяснительной записке говорится, что внедрение открытых списков в Раду требует серьезных изменений в системе администрирования выборов. В частности:

- изменения формы и содержания избирательных бюллетеней;

- разъяснительной работы среди избирателей об особенностях системы;

- принятия Центральной избирательной комиссией более 60 постановлений, направленных на внедрение указанной системы;

- надлежащей подготовки партий и кандидатов к проведению выборов по этой системе.