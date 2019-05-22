У Зеленського пояснили, де законопроекти про імпічмент та зняття недоторканності

Команда Володимира Зеленського вже підготувала текст законопроекту про імпічмент Президента України, а також про зняття з нього усіх імунітетів. Цей документ готують до подачі у Верховну Раду, а от законопроект про зняття недоторканності з народних депутатів – вже давно у Раді і чекає на розгляд у другому читанні.

Про це заявив заступник голови Адміністрації Президента Руслан Рябошапка, якого Володимир Зеленський призначив на цю посаду напередодні, 21 травня. Позицію Рябошапки зацитували у виданні "РБК-Україна".

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Законопроект про імпічмент президента

За словами Рябошапки, текст проекту готовий і "найближчим часом" його подадуть до Верховної ради.

Законопроект про імпічмент президента, про процедуру позбавлення його імунітетів – ці законопроекти готові до внесення,

– сказав заступник голови АП.

Раніше Володимир Зеленський неодноразово говорив, у тому числі в інтерв'ю "РБК", що "не тримається за посаду" і в разі перемоги на виборах подасть Раді законопроект про імпічмент президента. Цей закон він назвав "одним із головних і перших законів, які чекало суспільство 28 років".

Що таке імпічмент? Це процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

Законопроект про зняття недоторканності з нардепів

Законопроект про скасування депутатської недоторканості давно перебуває у парламенті і готовий до розгляду у другому читанні.

Парламент міг би проголосувати його, але парламент уникає цього,

– наголосив Рябошапка.

Дійсно, ще 19 жовтня 2017 року Верховна Рада у першому читанні розглянула законопроект про скасування депутатської недоторканності. "За" проголосували 336 народних депутатів.



Далі законопроект надіслали до Конституційного суду і 6 червня 2018 року суд постановив, що порушень Конституції у документі немає. З того часу Рада до розгляду законопроекту не поверталася.