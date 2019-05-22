16:48
22 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін любить Ксенію Троянську. Полковники діда Пу
      Вєсті Кремля
      22:01, 21 травня
      Вєсті.UA: Перепалка Ляшка і Зеленського. Неоднозначні кольори Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:12, 21 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      У Зеленського пояснили, де законопроекти про імпічмент та зняття недоторканності

      4397 Читать новость на русском
      Руслан Рябошапка – заступник голови АП
      Руслан Рябошапка – заступник голови АП / hromadske.ua

      Команда Володимира Зеленського вже підготувала текст законопроекту про імпічмент Президента України, а також про зняття з нього усіх імунітетів. Цей документ готують до подачі у Верховну Раду, а от законопроект про зняття недоторканності з народних депутатів – вже давно у Раді і чекає на розгляд у другому читанні.

      Про це заявив заступник голови Адміністрації Президента Руслан Рябошапка, якого Володимир Зеленський призначив на цю посаду напередодні, 21 травня. Позицію Рябошапки зацитували у виданні "РБК-Україна".

      Читайте також: Закон про імпічмент: хто розробляє проект і коли його підпише Зеленський

      Законопроект про імпічмент президента

      За словами Рябошапки, текст проекту готовий і "найближчим часом" його подадуть до Верховної ради.

      Законопроект про імпічмент президента, про процедуру позбавлення його імунітетів – ці законопроекти готові до внесення,
      – сказав заступник голови АП.

      Раніше Володимир Зеленський неодноразово говорив, у тому числі в інтерв'ю "РБК", що "не тримається за посаду" і в разі перемоги на виборах подасть Раді законопроект про імпічмент президента. Цей закон він назвав "одним із головних і перших законів, які чекало суспільство 28 років".

      Що таке імпічмент? Це процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

      Законопроект про зняття недоторканності з нардепів

      Законопроект про скасування депутатської недоторканості давно перебуває у парламенті і готовий до розгляду у другому читанні.

      Парламент міг би проголосувати його, але парламент уникає цього,
      – наголосив Рябошапка.

      Дійсно, ще 19 жовтня 2017 року Верховна Рада у першому читанні розглянула законопроект про скасування депутатської недоторканності. "За" проголосували 336 народних депутатів.

      Далі законопроект надіслали до Конституційного суду і 6 червня 2018 року суд постановив, що порушень Конституції у документі немає. З того часу Рада до розгляду законопроекту не поверталася.

      blog_ava
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні
      50466
      Теги: Новини України Новини політики Руслан Рябошапка Імпічмент Верховна Рада Адміністрація Президента Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Розпущена Рада та провалені зміни: що тепер буде із обранням народних депутатів
      сьогодні , 16:40 Розпущена Рада та провалені зміни: що тепер буде із обранням народних депутатів
      Євгенія Мазур 3050
      Перші кадри Зеленського: хто увійшов до команди президента і що це означає?
      сьогодні , 15:55 Перші кадри Зеленського: хто увійшов до команди президента і що це означає?
      Інна Жолобович 1759
      Ідуть танки на світанку: маневри в зоні ООС очима воєнкора
      сьогодні , 15:01 Ідуть танки на світанку: маневри в зоні ООС очима воєнкора
      Володимир Патола 1292
      Планы команды Зеленского – торговля суверенитетом Украины
      сьогодні , 14:12 Планы команды Зеленского – торговля суверенитетом Украины
      Сергій Фурса 4946
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні , 12:58 Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      50460
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук