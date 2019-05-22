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      У Зеленского объяснили, где законопроекты об импичменте и снятии неприкосновенности

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      Руслан Рябошапка – заместитель главы АП
      Руслан Рябошапка – заместитель главы АП / hromadske.ua

      Команда Владимира Зеленского уже подготовила текст законопроекта об импичменте Президента Украины, а также о снятии с него всех иммунитетов. Этот документ готовят к подаче в Верховную Раду, а вот законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов – уже давно в Раде и ожидает рассмотрения во втором чтении.

      Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, которого Владимир Зеленский назначил на эту должность накануне, 21 мая. Позицию Рябошапки процитировали в издании "РБК-Украина".

      Читайте также: Закон об импичменте: кто разрабатывает проект и когда его подпишет Зеленский

      Законопроект об импичменте президента

      По словам Рябошапки, текст проекта готов и "в ближайшее время" его подадут в Верховную Раду.

      Законопроект об импичменте президента, о процедуре лишения его иммунитетов – эти законопроекты готовы к внесению,
      – сказал заместитель главы АП.

      Ранее Владимир Зеленский неоднократно говорил, в том числе в интервью "РБК", что "не держится за должность" и в случае победы на выборах подаст в Раду законопроект об импичменте президента. Этот закон он назвал "одним из главных и первых законов, которых ждало общество 28 лет".

      Что такое импичмент?
      Это процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого должностного лица и отстранении его от должности.

      Законопроект о снятии неприкосновенности с нардепов

      Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности давно находится в парламенте и готов к рассмотрению во втором чтении.

      Парламент мог бы проголосовать его, но парламент избегает этого,
      – отметил Рябошапка.

      Действительно, еще 19 октября 2017 года Верховная Рада в первом чтении рассмотрела законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. "За" проголосовали 336 народных депутатов.

      Далее законопроект направили в Конституционный суд и 6 июня 2018 года суд постановил, что нарушений Конституции в документе нет. С тех пор Рада к рассмотрению законопроекта не возвращалась.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Верховная Рада Администрация Президента Импичмент Руслан Рябошапка
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