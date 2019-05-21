Закон об импичменте: кто разрабатывает проект и когда его подпишет Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский подпишет закон об импичменте президента Украины, как только его примет Верховная Рада. Пока проект закона еще разрабатывают ученые.

Об этом рассказал советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан после встречи глав парламентских фракций с президентом.

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Адвокат отметил, что глава государства обязательно внесет законодательную инициативу по импичменту. Однако, Богдан пока не знает, каким будет текст закона.

Зеленский подпишет закон об импичменте сразу, как за него проголосует парламент. Он внесет (законопроект – 24 канал) сразу, как его разработают ученые,

– сказал Богдан.

Также юрист добавил, что проект закона об импичменте сначала будет представлен на публичное обсуждение, а уже тогда будет внесен на рассмотрение парламента.

Что такое импичмент?Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого чиновника и отстранение его от должности.

Отметим, ранее Владимир Зеленский заявил, что в случае его победы на президентских выборах, прежде всего планирует снять неприкосновенность с президента Украины, народных депутатов и судей. Поэтому он обещал подать на рассмотрение Верховной Раде законопроект об импичменте президента.

"Важно, что я хочу остаться собой. Я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, которые ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон об импичменте. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной Рады или там какие-то отдельные чиновные мужи. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стала недостаточно достойным их выбора", – говорил ранее Зеленский.