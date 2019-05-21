17:46
21 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Танцы Путина с Австрией. Гундяев специалист широкого профиля
      Вєсті Кремля
      23:15, 20 мая
      Вести.UA: фишечки инаугурации Зеленского. Ребрендинг партии "Народный фронт"
      Вєсті.UA
      21:51, 20 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Закон об импичменте: кто разрабатывает проект и когда его подпишет Зеленский

      178 Читати новину українською
      Зеленский подпишет закон об импичменте, если его примет Верховная Рада
      Зеленский подпишет закон об импичменте, если его примет Верховная Рада / president.gov.ua

      Глава государства Владимир Зеленский подпишет закон об импичменте президента Украины, как только его примет Верховная Рада. Пока проект закона еще разрабатывают ученые.

      Об этом рассказал советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан после встречи глав парламентских фракций с президентом.

      Читайте также: Что известно о Владимире Зеленском: биография президента Украины

      Адвокат отметил, что глава государства обязательно внесет законодательную инициативу по импичменту. Однако, Богдан пока не знает, каким будет текст закона.

      Зеленский подпишет закон об импичменте сразу, как за него проголосует парламент. Он внесет (законопроект – 24 канал) сразу, как его разработают ученые,
      – сказал Богдан.

      Также юрист добавил, что проект закона об импичменте сначала будет представлен на публичное обсуждение, а уже тогда будет внесен на рассмотрение парламента.

      Что такое импичмент?Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого чиновника и отстранение его от должности.

      Отметим, ранее Владимир Зеленский заявил, что в случае его победы на президентских выборах, прежде всего планирует снять неприкосновенность с президента Украины, народных депутатов и судей. Поэтому он обещал подать на рассмотрение Верховной Раде законопроект об импичменте президента.

      "Важно, что я хочу остаться собой. Я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, которые ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон об импичменте. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной Рады или там какие-то отдельные чиновные мужи. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стала недостаточно достойным их выбора", – говорил ранее Зеленский.

       

      blog_ava
      Зеленский собрал глав фракций на консультацию касаемо роспуска Верховной Рады: первые скандалы
      сегодня
      10491
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Верховная Рада Импичмент Президент Украины Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сможет ли Верховная Рада принимать решения после роспуска
      сегодня , 17:10 Сможет ли Верховная Рада принимать решения после роспуска
      Євгенія Мазур 611
      Чи може Зеленський розпустити парламент і коли
      сегодня , 16:40 Чи може Зеленський розпустити парламент і коли
      Фундація DEJURE 3786
      Реванш для Украины: насколько далеко мы ушли от СССР
      сегодня , 16:30 Реванш для Украины: насколько далеко мы ушли от СССР
      Павло Казарін 230
      Отставка правительства: кто станет новым премьером и какие будут кадровые перестановки?
      сегодня , 16:03 Отставка правительства: кто станет новым премьером и какие будут кадровые перестановки?
      Інна Жолобович 1047
      Скандальні призначення Порошенка: хто ці люди та чим вони "хороші"
      сегодня , 15:30 Скандальні призначення Порошенка: хто ці люди та чим вони "хороші"
      Дмитро Гнап 495
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук