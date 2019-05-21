Закон про імпічмент: хто розробляє проект і коли його підпише Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський підпише закон про імпічмент президента України, як тільки його ухвалить Верховна Рада. Наразі проект закону ще розробляють науковці.

Про це розповів радник Зеленського з юридичних питань Андрій Богдан після зустрічі голів парламентських фракцій з президентом.

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Адвокат зазначив, що глава держави обов'язково вносе законодавчу ініціативу щодо імпічменту. Проте, Богдан поки не знає, яким буде текст закону.

Зеленський підпише закон про імпічмент одразу, як за нього проголосує парламент. Він внесе (законопроект – 24 канал) одразу, як його розроблять науковці,

– сказав Богдан.

Також юрист додав, що проект закону про імпічмент спочатку буде представлений на публічне обговорення, а вже тоді буде внесений на розгляд парламенту.

Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

Зауважимо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що у разі його перемоги на президентських виборах, перш за все планує зняти недоторканність із президента України, народних депутатів і суддів. Тому він обіцяв подати на розгляд Верховній раді законопроект про імпічмент президента.

"Важливо, що я хочу залишитися собою. Я не тримаюся за посаду. Тому, до речі, один з головних і перших законів, які чекало суспільство 28 років, і мені незрозуміло, чому його немає, у всьому цивілізованому суспільстві є закон про імпічмент. Я сам іду назустріч. Не мені пропонують депутати Верховної ради або там якісь окремі чиновні мужі. Ні, я сам цього хочу. Чому? Тому що є цивілізований шлях, як прибрати людину, який, на думку суспільства, стала недостатньо гідною їх вибору", – говорив раніше Зеленський.