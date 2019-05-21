17:54
21 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Танці Путіна з Австрією. Гундяєв фахівець широкого профілю
      Вєсті Кремля
      23:14, 20 травня
      Вєсті.UA: Фішечки інавгурації Зеленського. Ребрендинг партії "Народний фронт"
      Вєсті.UA
      21:45, 20 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Закон про імпічмент: хто розробляє проект і коли його підпише Зеленський

      749 Читать новость на русском
      Зеленський підпише закон про імпічмент, якщо його ухвалить Верховна Рада
      Зеленський підпише закон про імпічмент, якщо його ухвалить Верховна Рада / president.gov.ua

      Глава держави Володимир Зеленський підпише закон про імпічмент президента України, як тільки його ухвалить Верховна Рада. Наразі проект закону ще розробляють науковці.

      Про це розповів радник Зеленського з юридичних питань Андрій Богдан після зустрічі голів парламентських фракцій з президентом.

      Читайте також: Що відомо про Володимира Зеленського: біографія президента України

      Адвокат зазначив, що глава держави обов'язково вносе законодавчу ініціативу щодо імпічменту. Проте, Богдан поки не знає, яким буде текст закону.

      Зеленський підпише закон про імпічмент одразу, як за нього проголосує парламент. Він внесе (законопроект – 24 канал) одразу, як його розроблять науковці,
      – сказав Богдан.

      Також юрист додав, що проект закону про імпічмент спочатку буде представлений на публічне обговорення, а вже тоді буде внесений на розгляд парламенту.

      Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

      Зауважимо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що у разі його перемоги на президентських виборах, перш за все планує зняти недоторканність із президента України, народних депутатів і суддів. Тому він обіцяв подати на розгляд Верховній раді законопроект про імпічмент президента.

      "Важливо, що я хочу залишитися собою. Я не тримаюся за посаду. Тому, до речі, один з головних і перших законів, які чекало суспільство 28 років, і мені незрозуміло, чому його немає, у всьому цивілізованому суспільстві є закон про імпічмент. Я сам іду назустріч. Не мені пропонують депутати Верховної ради або там якісь окремі чиновні мужі. Ні, я сам цього хочу. Чому? Тому що є цивілізований шлях, як прибрати людину, який, на думку суспільства, стала недостатньо гідною їх вибору", – говорив раніше Зеленський.

      blog_ava
      Що відомо про Володимира Зеленського: біографія президента України
      сьогодні
      32228
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Імпічмент Верховна Рада Законодавство
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Бойовики намагаються дискредитувати ЗСУ за допомогою фейків
      сьогодні , 17:49 Бойовики намагаються дискредитувати ЗСУ за допомогою фейків
      Дмитро Снєгирьов 81
      Чи зможе Верховна Рада приймати рішення після розпуску
      сьогодні , 17:10 Чи зможе Верховна Рада приймати рішення після розпуску
      Євгенія Мазур 2081
      Чи може Зеленський розпустити парламент і коли
      сьогодні , 16:40 Чи може Зеленський розпустити парламент і коли
      Фундація DEJURE 3817
      Реванш для Украины: насколько далеко мы ушли от СССР
      сьогодні , 16:30 Реванш для Украины: насколько далеко мы ушли от СССР
      Павло Казарін 589
      Відставка уряду: хто стане новим прем’єром і які будуть кадрові перестановки?
      сьогодні , 16:03 Відставка уряду: хто стане новим прем’єром і які будуть кадрові перестановки?
      Інна Жолобович 11289
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук