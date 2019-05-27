Чи проголосують народні депутати за відставку уряду

Парламент збирається звільнити уряд. Про це депутати заявила під час погоджувальної ради. Зокрема вони планують розглянути відставку прем'єра, генерального прокурора, міністра оборони, голови СБУ. З цього приводу зберуть комітет 29 травня, а вже 30 травня розглянуть в сесійній залі.

Дуже часто, те, що Парламент дуже голосно обговорює на погоджувальній раді й потім, те, що відбувається в сесійній залі, не збігається. Про це у прямому ефірі 24 каналу заявила народна депутатка від "Самопомочі" Олена Сотник.

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Депутатка стверджує, що факт того, що вони почали говорити про це на погоджувальній раді – є тільки спробою догодити суспільству. Очевидно, що нікого не задовольняє ні результати роботи генерального прокурора, ні робота уряду, а також абсолютно мінімальне зростання економіки.

Люди на собі не відчувають, що є якесь покращення і тому, коли Зеленський, який не може звільнити уряду, підштовхнув їх до відставки, то цей крок був позитивно прийнятий суспільством. Й зараз ми бачимо, що політики з різних фракцій оперативно намагаються наздоганяти популярні заяви й також приткнутися до цього потягу, який критикує фактично всю чинну владу,

– розповіла Олена Сотник.

"Враховуючи, що це уряд коаліції, а також, що усі ці люди між собою певним чином пов’язані, тому вони не проголосують за відставку", – додала народна депутатка Сотник.



Олена Сотник

"По-перше, для того, щоб проголосувати їм потрібно це зробити повним складом. Я також думаю, що в Парламенті ми побачимо дуже мало депутатів і таку ж явку я очікую 30 травня", – пояснила Сотник.

Хоча ми, як опозиція, говоримо про те, що тут не тільки стоїть питання відставки. А проблема в тому, що уряд не зробив нормального звіту. Бо треба таки розглянути постанову про його задовільну чи незадовільну роботу,

– пояснила народна депутатка Олена Сотник.

Також вона додала, що "Самопоміч" буде вимагати звіт, а також обговорюється можливість реєстрації постанови про незадовільну роботу уряду. Вона підтримує, що політична оцінка обов’язково має бути дана. Тому що все, що відбувається зараз, це спроба самого Гройсмана врятувати себе політично. А також варто звернути увагу на активність деяких міністрів.



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