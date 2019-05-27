Проголосуют ли народные депутаты за отставку правительства

Парламент собирается уволить правительство. Об этом депутаты заявили во время согласовательного совета. В частности, они планируют рассмотреть отставку премьера, генерального прокурора, министра обороны, главы СБУ. По этому поводу соберут комитет 29 мая, а уже 30 мая рассмотрят в сессионном зале.

Очень часто то, что парламент очень громко обсуждает на согласовательном совете, и потом то, что происходит в сессионном зале, не совпадает. Об этом в прямом эфире 24 канала заявила народный депутат от "Самопомочи" Елена Сотник.

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Депутат утверждает: тот факт, что об этом начали говорить на согласовательном совете – свидетельствует о попытке угодить обществу. Очевидно, что никого не удовлетворяют ни результаты работы генерального прокурора, ни работа правительства, а также совершенно минимальный рост экономики.

Люди на себе не чувствуют, что есть какое-то улучшение, и поэтому, когда Зеленский, который не может уволить правительство, подтолкнул их к отставке, то этот шаг был положительно принят обществом. И сейчас мы видим, что политики из разных фракций оперативно пытаются догонять популярные заявления и также приткнуться к этому поезду, который критикует фактически всю действующую власть,

– рассказала Елена Сотник.

"Учитывая, что это правительство коалиции, а также, что все эти люди между собой связаны определенным образом, поэтому они не проголосуют за отставку правительства", – добавила народный депутат Сотник.



Елена Сотник

"Во-первых, для того, чтобы проголосовать, им нужно это сделать полным составом. Я также думаю, что в парламенте мы увидим очень мало депутатов и такую же явку я ожидаю 30 мая", – пояснила Сотник.

Хотя мы, как оппозиция, говорим о том, что здесь не только стоит вопрос отставки. А проблема в том, что правительство не сделало нормального отчета. Потому что надо все же рассмотреть постановление о его удовлетворительной или неудовлетворительной работе,

– пояснила народный депутат Елена Сотник.

Также она добавила, что "Самопомич" будет требовать отчет, а также обсуждается возможность регистрации постановления о неудовлетворительной работе правительства. Депутат высказывает мысль о том, что политическая оценка обязательно должна быть дана. Потому что все, что происходит сейчас, это попытка самого Гройсмана спасти себя политически. А также стоит обратить внимание на активность некоторых министров.



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