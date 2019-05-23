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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Представник Зеленського у Верховній Раді пропонує переглянути кількість нардепів

      12 Читать новость на русском
      Руслан Стефанчук
      Руслан Стефанчук / Фото з відкритих джерел

      Радник та представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає, що кількість народних депутатів в парламенті потрібно переглянути, оскільки населення України скоротилося і європейські норми представництва можуть бути порушені.

      Таку позицію Стефанчук висловив у своєму інтерв'ю виданню "Лівий Берег".

      Читайте також: Яка ідеологія у партії "Слуга народу": пояснення Стефанчука

      Зокрема представник Зеленського у Раді наголосив, що сьогодні кількість у 450 народних депутатів обговорюють спираючись на європейські норми представництва, які можуть бути порушені.

      Коли нас було 52 мільйони, то було досить, а коли ми після перепису населення побачимо, що нас 30 мільйонів, то для чого нам 450 депутатів? Тоді ми можемо говорити, що норми представництва порушені і кількість народних депутатів треба переглянути,
      – сказав Стефанчук.

      Володимир Зеленський призначив Руслана Стефанчука своїм радником та представником у Верховній Раді України 21 травня 2019 року. Відповідний указ №312/2019 опубліковано на офіційному сайті президента.

      Детальніше що відомо про Руслана Стефанчука ви можете прочитати у нашому матеріалі.

      До речі на засіданні 22 травня Верховна Рада не включила до порядку денного сесії два виборчі законопроекти президента Володимира Зеленського.

      Так, за включення до порядку денного законопроекту № 10319 "Про внесення змін до закону "Про вибори народних депутатів України" проголосували лише 92 народні депутати із 226-ти необхідних.

      За законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу" проголосувало 127 депутатів.

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      Теги: Новини України Новини політики Руслан Стефанчук Верховна Рада
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