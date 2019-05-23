Представник Зеленського у Верховній Раді пропонує переглянути кількість нардепів
Радник та представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає, що кількість народних депутатів в парламенті потрібно переглянути, оскільки населення України скоротилося і європейські норми представництва можуть бути порушені.
Таку позицію Стефанчук висловив у своєму інтерв'ю виданню "Лівий Берег".
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Зокрема представник Зеленського у Раді наголосив, що сьогодні кількість у 450 народних депутатів обговорюють спираючись на європейські норми представництва, які можуть бути порушені.
Коли нас було 52 мільйони, то було досить, а коли ми після перепису населення побачимо, що нас 30 мільйонів, то для чого нам 450 депутатів? Тоді ми можемо говорити, що норми представництва порушені і кількість народних депутатів треба переглянути,
– сказав Стефанчук.
Володимир Зеленський призначив Руслана Стефанчука своїм радником та представником у Верховній Раді України 21 травня 2019 року. Відповідний указ №312/2019 опубліковано на офіційному сайті президента.
Детальніше що відомо про Руслана Стефанчука ви можете прочитати у нашому матеріалі.
До речі на засіданні 22 травня Верховна Рада не включила до порядку денного сесії два виборчі законопроекти президента Володимира Зеленського.
Так, за включення до порядку денного законопроекту № 10319 "Про внесення змін до закону "Про вибори народних депутатів України" проголосували лише 92 народні депутати із 226-ти необхідних.
За законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу" проголосувало 127 депутатів.
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