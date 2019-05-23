Представитель Зеленского в Верховной Раде предлагает пересмотреть количество нардепов
Советник и представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает, что количество народных депутатов в парламенте нужно пересмотреть, поскольку население Украины сократилось и европейские нормы представительства могут быть нарушены.
Такую позицию Стефанчук высказал в своем интервью изданию "Левый Берег".
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В частности представитель Зеленского в Раде подчеркнул, что сегодня количество в 450 народных депутатов обсуждают, опираясь на европейские нормы представительства, которые могут быть нарушены.
Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нарушены нормы представительства и количество народных депутатов нужно пересмотреть,
– сказал Стефанчук.
Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука своим советником и представителем в Верховной Раде Украины 21 мая 2019 года. Соответствующий указ №312/2019 опубликован на официальном сайте президента.
Подробнее о том, что известно о Руслане Стефанчуке, вы можете прочитать в нашем материале.
Кстати на заседании 22 мая Верховная Рада не включила в повестку дня сессии два избирательных законопроекта президента Владимира Зеленского.
Так, за включение в повестку дня законопроекта № 10319 "О внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" проголосовали только 92 народных депутата из 226-и необходимых.
За законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" относительно осуществления закупок во время избирательного процесса" проголосовали 127 депутатов.
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