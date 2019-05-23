Советник и представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает, что количество народных депутатов в парламенте нужно пересмотреть, поскольку население Украины сократилось и европейские нормы представительства могут быть нарушены.

Такую позицию Стефанчук высказал в своем интервью изданию "Левый Берег".

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В частности представитель Зеленского в Раде подчеркнул, что сегодня количество в 450 народных депутатов обсуждают, опираясь на европейские нормы представительства, которые могут быть нарушены.

Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нарушены нормы представительства и количество народных депутатов нужно пересмотреть,

– сказал Стефанчук.

Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука своим советником и представителем в Верховной Раде Украины 21 мая 2019 года. Соответствующий указ №312/2019 опубликован на официальном сайте президента.

Подробнее о том, что известно о Руслане Стефанчуке, вы можете прочитать в нашем материале.

Кстати на заседании 22 мая Верховная Рада не включила в повестку дня сессии два избирательных законопроекта президента Владимира Зеленского.

Так, за включение в повестку дня законопроекта № 10319 "О внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" проголосовали только 92 народных депутата из 226-и необходимых.

За законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" относительно осуществления закупок во время избирательного процесса" проголосовали 127 депутатов.