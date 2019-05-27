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      Зеленський звернувся до депутатів через вибори у Верховну Раду

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      Зеленський звернувся до нардепів
      Зеленський звернувся до нардепів / president.gov.u

      Президент України Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів і закликав їх упродовж наступних двох місяців підтримати реформаторські законопроекти, які розробили українські та західні фахівці.

      Глава держави закликав нардепів не використовувати трибуну Ради для особистого піару і не створювати в парламенті майданчик для виборчих кампаній "старих партій".

      Читайте також: Навіщо Зеленському дострокові парламентські вибори

      Попри те, що ваша діяльність майже остаточно знищила легітимність Верховної Ради, у вас є шанс хоч трохи відновити довіру суспільства до представницької демократії. Для цього потрібно лише почати нарешті голосувати за реформаторські законопроекти, які були розроблені українськими та західними фахівцями,
      – сказав президент.

      За словами гаранта, ці законодавчі ініціативи роками залишаються без розгляду, попри те, що на них чекає країна і українці.

      "Єдине – не треба їх псувати вашими традиційними корупційними витівками", – додав Зеленський.

      Окрім того, глава держави висловив упевненість у тому, що Центральна виборча комісія виконає свої обов’язки з організації виборчого процесу дострокових парламентських виборів, які відбудуться 21 липня.

       

      Що відомо про позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.

      24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.

      На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 4 партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина".

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      Теги: Президент України Законодавство Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Володимир Зеленський Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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