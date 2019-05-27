Зеленский обратился к депутатам из-за выборов в Верховную Раду

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народным депутатам и призвал их в течении следующих двух месяцев поддержать реформаторские законопроекты, которые разработали украинские и западные специалисты.

Глава государства призвал нардепов не использовать трибуну Рады для личного пиара и не создавать в парламенте площадку для избирательных кампаний старых партий.

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Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии. Для этого нужно лишь начать наконец голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами,

– сказал президент.

По словам гаранта, эти законодательные инициативы годами остаются без рассмотрения, несмотря на то, что их ждет страна и украинцы.

"Единственное – не надо их портить вашими традиционными коррупционными выходками", – добавил Зеленский.

Кроме того, глава государства выразил уверенность в том, что Центральная избирательная комиссия выполнит свои обязанности по организации избирательного процесса досрочных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля.

Что известно о внеочередных парламентских выборах?Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.



24 мая в Украине официально началась избирательная кампания по внеочередным выборам народных депутатов.



На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".





Какие партии могут пройти в Верховную Раду – инфографика