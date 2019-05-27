11:54
27 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОВОСТИ КИЕВА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин может захватить Лондон. Страшная помста президента РФ
      Вєсті Кремля
      19:07, 25 мая
      Вести.UA. Жир: Луценко хочет к Зеленскому. Карьера Гройсмана в шоубизе
      Вєсті.UA
      16:40, 25 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОСТИ КИЕВА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Зеленский обратился к депутатам из-за выборов в Верховную Раду

      435 Читати новину українською
      Зеленский обратился к нардепам
      Зеленский обратился к нардепам / president.gov.u

      Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народным депутатам и призвал их в течении следующих двух месяцев поддержать реформаторские законопроекты, которые разработали украинские и западные специалисты.

      Глава государства призвал нардепов не использовать трибуну Рады для личного пиара и не создавать в парламенте площадку для избирательных кампаний старых партий.

      Читайте также: Зачем Зеленскому досрочные парламентские выборы

      Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии. Для этого нужно лишь начать наконец голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами,
      – сказал президент.

      По словам гаранта, эти законодательные инициативы годами остаются без рассмотрения, несмотря на то, что их ждет страна и украинцы.

      "Единственное – не надо их портить вашими традиционными коррупционными выходками", – добавил Зеленский.

      Кроме того, глава государства выразил уверенность в том, что Центральная избирательная комиссия выполнит свои обязанности по организации избирательного процесса досрочных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля.

       

      Что известно о внеочередных парламентских выборах?Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.

      24 мая в Украине официально началась избирательная кампания по внеочередным выборам народных депутатов.

      На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".

      рейтинг партій у Верховну раду
      Какие партии могут пройти в Верховную Раду – инфографика

      blog_ava
      Гороскоп на 27 мая для всех знаков зодиака
      сегодня
      15773
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Президент Украины Владимир Зеленский Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Росія впадає в рецесію, – Handelsblatt
      сегодня , 11:15 Росія впадає в рецесію, – Handelsblatt
      Світові Медіа 2910
      Кто такой Дмитрий Разумков: биография лидера партии "Слуга народа"
      сегодня , 11:07 Кто такой Дмитрий Разумков: биография лидера партии "Слуга народа"
      Наталя Боднар 2578
      Мы закрыли для себя Россию: певец Тарас Тополя о войне на Донбассе, волонтерстве и Зеленском
      26 мая , 23:37 Мы закрыли для себя Россию: певец Тарас Тополя о войне на Донбассе, волонтерстве и Зеленском
      Олена Кандяк 968
      Референдум "від Зеленського", люди олігархів у ВР і афера з паспортами РФ: топ-5 блогів тижня
      26 мая , 22:00 Референдум "від Зеленського", люди олігархів у ВР і афера з паспортами РФ: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1009
      Самые смешные мемы недели: инаугурация Зеленского, Филарет VS Епифаний и конец "Игры престолов"
      26 мая , 20:00 Самые смешные мемы недели: инаугурация Зеленского, Филарет VS Епифаний и конец "Игры престолов"
      703
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук