Зачем Зеленскому досрочные парламентские выборы

О новоизбранном президенте Владимире Зеленском и его первых шагах в эфире ток-шоу "Политическая анатомия" общались нардеп Елена Сотник, соучредитель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега, политолог Леонид Швец и политик Дмитрий Гнап.

Новые политики играют по старым правилам, – Дейнега

Как сказал основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега, Владимир Зеленский должен был бы добиться от парламентариев принятия нового избирательного законодательства, а уже потом распускать Верховную Раду.

Также он заявил, что действующий гарант обязательно потеряет рейтинг доверия к осени, поэтому он и устроил досрочные парламентские выборы. Виталий отметил, что чем больше Зеленский будет конкретизировать свои обещания, тем быстрее он будет терять рейтинг.

На самом деле все эти разговоры об открытых и закрытых списках являются второстепенными. Для Зеленского важно провести выборы здесь и сейчас. Логичнее было бы сказать: "Я распущу парламент, если депутаты не проголосуют за новое избирательное законодательство". Вот это было бы эффективнее,

– сообщил Дейнега.

Он добавил, что сейчас молодые люди с незапятнанной репутацией идут в новые проекты, которые специально созданы под выборы. Виталий подчеркнул, что этими проектами руководят не очень честные люди, поэтому получается, что даже новые политики играют по старым правилам.



Виталий Дейнега

У Зеленского хотят мирных соглашений с РФ: Сотник назвала риски

На вопрос "Кто такой Зеленский, по вашему мнению" народный депутат Елена Сотник ответила, что сейчас считает его человеком, который вживается в роль.

"Я пока что верю в то, что Зеленский – это картинка, которую мы увидели в сериале. И в принципе, он надел этот образ, и он сам в этот образ поверил. Вот бывает такое у актеров: история, когда они вживаются в образ. Вот у меня ощущение, что он вживается в образ. Но сейчас, когда он попал в реалии, я боюсь, что можем иметь очень серьезную проблему. Даже, возможно, болезнь", – отметила Сотник.

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Народный депутат Елена Сотник сказала, что сейчас СМИ по-разному освещают вопрос референдума, который предложила команда Зеленского. А потому это очень распыляет мысли украинской аудитории.

"Некоторые телеканалы положительно относятся к референдуму. Они аплодируют этой истории и рассказывают, как это все правильно, что украинцы должны решать вопрос с безопасностью. Однако есть аудитория, которая воспринимает один тезис, а есть абсолютно противоположная", – пояснила Сотник.

Во-первых, такие референдумы нельзя проводить, потому что информационное пространство в Украине на сегодня является очень уязвимым, а особенно с точки зрения вмешательства России,

– отметила депутат.

Во-вторых, она считает, что надо учитывать историю проведения референдумов во всем мире. В очень цивилизованных демократических странах, к примеру, Германии, даже законов о референдумах нет.

Референдумы по безопасности нельзя проводить, потому что вопрос безопасности – это всегда вопрос государственной тайны. Очень многое народ может не знать,

– заявила гостья студии.

Она вспомнила, что команда Зеленского предложила консультационный референдум, который легитимизирует определенную позицию.

"Если 56 или 60 процентов людей говорят, что они за мирные переговоры и, извините, капитуляцию перед Россией, то ты получаешь фактически себе индульгенцию делать все, что угодно, а потом говоришь, это не моя ответственность, это люди так сказали", – пояснила Сотник.



Елена Сотник

Флаг РФ будет в Киеве, – резкая реакция волонтера на рефендум о мире с Россией

Волонтер и соучредитель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега сказал, что Владимир Зеленский – это новое лицо в политике, а потому ему надо "заканчивать с популизмом и такими громкими заявлениями".

Сейчас состоялась игра с очень чувствительными вещами. Война – это очень плохая вещь. С ней не стоит шутить, с ней не стоит делать такие финты и эксперименты. Сколько этот эксперимент будет в жизнях? Посчитаем, это даже не деньги, извините,

– заявил волонтер.

Он пояснил, что возможный референдум в Украине не надо сравнивать с референдумом относительно Brexit в Великобритании.

Британия – это страна, которая окружена морем со всех сторон. Она ни с кем не воюет, у нее нет этого монстра под боком с Медведчуками и всеми другими штуками,

– пояснил Дейнега.

Он отметил, в Украине есть люди, к примеру, Виктор Медведчук и Геннадий Труханов, которые являются признаками тотального проникновения России в Украину. Дейнега сказал: "Это действительно острый вопрос, нам нужно избавляться аккуратно и постепенно от этих недобитков".

Узаконить через референдум любым способом то, что по факту является капитуляцией – это следующий шаг после Труханова. А дальше будет триколор в Киеве. И не стоит с этим шутить. Никаких красивых слов. Мы не Британия – мы не на острове. Надо бороться с Медведчуком, а не узаконивать референдум,

– добавил гость студии.

Как относится Зеленский к переговорам с Россией? Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял: чтобы прекратить войну на Донбассе, надо идти на переговоры с Россией. Предлагал приобщить к переговорам Великобританию и США.



Во время инаугурации новоизбранный президент также упоминал о войне на Востоке Украины. По его словам, сейчас главная задача – это прекращение огня. Также он добавил, что ради сохранения жизни военных он готов на все.



22 мая новый глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что команда президента Владимира Зеленского рассматривает возможность вынесения вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум.

Зеленский поступил "по-пацански", – политолог о его президентстве

На личном уровне новый президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует переход из зоны комфорта. Об этом сказал политолог Леонид Швец. Он добавил, что Зеленского любит вся страна, дети просят у него автографы, у него есть прекрасная женщина и миллионы. А он почему-то залезает в бассейн с серной кислотой.

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Самый большой вопрос для меня – для чего ему нужно президентство. Пока у меня очень простой ответ – это "по-пацански". Он пошел на слабо, и это не плохо. Когда за деньгами – это хуже,

– отметил Леонид Швец.

"Первое, наверное, проверить слабо с олигархом Игорем Коломойским. Сейчас его постоянно держат под лупой с вопросами: а что там Коломойский? Это похожая ситуация с президентом США Дональдом Трампом, которого постоянно спрашивают о россиянах и Владимире Путине", – добавил политолог.

Пока что, первый решительный шаг, хоть и непонятный, он сделал – вошел в украинскую политику, начав с самого высокого поста. Президентом Украины страшно быть в именно такой период,

– подытожил Леонид Швец.



Леонид Швец

Это был протест против старой политической системы, – Гнап об избрании Зеленского президентом

Дмитрий Гнап, журналист, который попробовал себя в политике и баллотировался в президенты, отметил, что избрание Владимира Зеленского является ничем иным как протестом.

Я думаю, что Владимир Зеленский это некий протест народа против старой политической элиты. Это такая волна, которая поднялась уже на исходе третьего десятка лет украинской независимости. И просто этой волной вынесло наиболее узнаваемого человека извне политической системы,

– подчеркнул Гнап.

"Очевидно, что этой наиболее узнаваемой фигурой был Владимир Зеленский. Святослав Вакарчук не пошел. И вот он (Владимир Зеленский – 24 канал) стал президентом", – добавил Гнап.



Дмитрий Гнап

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