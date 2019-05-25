Навіщо Зеленському дострокові парламентські вибори

Про новообраного президента Володимира Зеленського та його перші кроки в ефірі ток-шоу "Політична анатомія" спілкувалися нардепка Олена Сотник, співзасновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега, політолог Леонід Швець та політик Дмитро Гнап.

Нові політики грають за старими правилами, – Дейнега

Як сказав засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега, Володимир Зеленський мав би домогтися від парламентарів ухвалення нового виборчого законодавства, а вже потім розпускати Верховну Раду.

Також він заявив, що чинний гарант обов'язково втратить рейтинг довіри до осені, тому він і зчинив дострокові парламентські вибори. Віталій зазначив, що чим більше Зеленський конкретизуватиме свої обіцянки, тим швидше він втрачатиме рейтинг.

Насправді всі ці розмови про відкриті та закриті списки є другорядними. Для Зеленського важливо провести вибори тут і зараз. Логічніше було б сказати: "Я розпущу парламент, якщо депутати не проголосують за нове виборче законодавство". От це було б ефективніше,

– повідомив Дейнега.

Він додав, що наразі молоді люди з незаплямованою репутацією йдуть у нові проекти, які спеціально створені під вибори. Віталій наголосив, що цими проектами керують не дуже чесні люди, тож виходить, що навіть нові політики грають за старими правилами.



Віталій Дейнега

У Зеленського хочуть мирних угод з РФ: Сотник назвала ризики

На питання "Хто такий Зеленський, на вашу думку" народна депутатка Олена Сотник відповіла, що наразі вважає його людиною, яка вживається в роль.

"Я поки що вірю в те, що Зеленський – це картинка, яку ми побачили в серіалі. І в принципі, він вдягнув цей образ і він сам в цей образ повірив. От буває таке у акторів: історія, коли вони вживаються в образ. От у мене відчуття, що він вживається в образ. Але зараз, коли він потрапив в реалії, я боюся, що можемо мати дуже серйозну проблему. Навіть, можливо, хворобу", – зазначила Сотник.

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Народна депутатка Олена Сотник сказала, що нині ЗМІ по-різному висвітлюють питання референдуму, який запропонувала команда Зеленського. А тому це дуже розпорошує думки української аудиторії.

"Деякі телеканали позитивно ставляться до референдуму. Вони аплодують цій історії та розказують, як це все правильно, що українці мають розв'язувати безпекове питання. Однак є аудиторія, яка сприймає одну тезу, а є абсолютно протилежна", – пояснила Сотник.

По-перше, такі референдуми не можна проводити, тому що інформаційний простір в Україні на сьогодні є дуже вразливим, а особливо з точки зору втручання Росії,

– наголосила депутатка.

По-друге, вона вважає, що треба зважати на історію проведення референдумів у всьому світі. В дуже цивілізованих демократичних країнах, до прикладу, Німеччині, навіть законів про референдуми немає.

Безпекові референдуми не можна проводити, бо питання безпеки – це завжди питання державної таємниці. Дуже багато чого народ може не знати,

– заявила гостя студії.

Вона пригадала, що команда Зеленського запропонувала консультаційний референдум, який легітимізує певну позицію.

"Якщо 56 або 60 відсотків людей кажуть, що вони за мирні перемовини та, вибачте, капітуляцію перед Росією, то ти отримуєш фактично собі індульгенцію робити все, що завгодно, а потім кажеш, це не моя відповідальність, це люди так сказали",

пояснила Сотник.



Олена Сотник

Прапор РФ буде в Києві, – різка реакція волонтера на рефендум про мир з Росією

Волонтер та співзасновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега сказав, що Володимир Зеленський – це нове обличчя в політиці, а тому йому треба "завершувати з популізмом і такими гучними заявами".

Зараз відбулася гра з дуже чутливими речами. Війна – це дуже погана річ. З нею не варто жартувати, з нею не варто робити такі закиди та експерименти. Скільки цей експеримент буде в життя? Порахуймо, це навіть не гроші, вибачте,

– заявив волонтер.

Він пояснив, що можливий референдум в Україні не треба порівнювати з референдумом щодо Brexit у Великій Британії.

Британія – це країна, яка оточена морем зі всіх боків. Вона ні з ким не воює, в неї нема цього монстра під боком з Медведчуками і всіма іншими штуками,

– пояснив Дейнега.

Він зазначив, в Україні є люди, до прикладу, Віктор Медведчук та Геннадій Труханов, які є ознаками тотального проникнення Росії в Україну. Дейнега сказав: "Це дійсно гостре питання, нам треба позбавлятись акуратно та поступово цих недобитків".

Узаконити через референдум в будь-який спосіб те, що по факту є капітуляцією – це є наступний крок після Труханова. А далі буде триколор в Києві. І не варто з цим жартувати. Ніяких красивих слів. Ми не Британія – ми не на острові. Треба боротись з Медведчуком, а не узаконювати референдум,

– додав гість студії.

Як ставиться Зеленський до перемовин з Росією?Під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв: аби припинити війну на Донбасі, треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до переговорів Великобританію та США.



Під час інавгурації новообраний президент також згадував про війну на Сході України. За його словами, нині головне завдання – це припинення вогню. Також він додав, що заради збереження життя військових він готовий на все.



22 травня новий голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що команда президента Володимира Зеленського розглядає можливість винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на народний референдум.

Зеленський вчинив "по-пацанськи", – політолог про його президентство

На особистому рівні новий президент України Володимир Зеленський демонструє перехід з зони комфорту. Про це сказав політолог Леонід Швець. Він додав, що Зеленського любить вся країна, діти просять у нього автографи, у нього є прекрасна жінка та мільйони. А він чомусь залазить у басейн з сірчаною кислотою.

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Найбільше питання для мене – для чого йому потрібне президентство. Поки що у мене дуже проста відповідь – це "по-пацанячому". Він пішов на слабо і це не погано. Коли за грошима – це гірше,

– зазначив Леонід Швець.

"Перше, напевно, перевірити слабо з олігархом Ігорем Коломойським. Зараз його постійно тримають під лупою з питаннями: а що там Коломойський? Це схожа ситуація з президентом США Дональдом Трампом, якого постійно питають про росіян і Володимира Путіна", – додав політолог.

Поки що, перший рішучий крок, хоч і незрозумілий, він зробив – увійшов в українську політику, почавши з найвищої посади. Президентом України страшно бути в саме такий період,

– підсумував Леонід Швець.



Леонід Швець

Це був протест проти старої політичної системи, – Гнап про обрання Зеленського президентом

Дмитро Гнап – журналіст, який спробував себе у політиці та балотувався в президенти – зазанчив, що обрання Володимира Зеленського є нічим іншим як протестом.

Я думаю, що Володимир Зеленський це такий собі протест народу проти старої політичної еліти. Це така хвиля, яка піднялася вже на завершенні третього десятка років української незалежності. І просто цією хвилею винесло найбільш впізнавану людину з-поза системи політичної,

– підкреслив Гнап.

"Очевидно, що цією найбільш впізнаваною фігурою був Володимир Зеленський. Святослав Вакарчук не пішов. І ось він (Володимир Зеленський – 24 канал) став президентом", – додав Гнап.



Дмитро Гнап

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