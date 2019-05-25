У Зеленського хочуть мирних угод з РФ: Сотник назвала ризики

Референдум, який запропонувала команда Володимира Зеленського щодо мирних домовленостей з Російською Федерацією, несе в собі вагомі ризики.

Народна депутатка Олена Сотник в ефірі програми "Політична анатомія" на 24 каналі сказала, що нині ЗМІ по-різному висвітлюють питання референдуму, який запропонувала команда Зеленського. А тому це дуже розпорошує думки української аудиторії.

Читайте також: У Зеленського заявили про мирні угоди з Росією: з'явилась реакція Кремля

"Деякі телеканали позитивно ставляться до референдуму. Вони аплодують цій історії та розказують, як це все правильно, що українці мають розв'язувати безпекове питання. Однак є аудиторія, яка сприймає одну тезу, а є абсолютно протилежна", – пояснила Сотник.

По-перше, такі референдуми не можна проводити, тому що інформаційний простір в Україні на сьогодні є дуже вразливим, а особливо з точки зору втручання Росії,

– наголосила депутатка.

По-друге, вона вважає, що треба зважати на історію проведення референдумів у всьому світі. В дуже цивілізованих демократичних країнах, до прикладу, Німеччині, навіть законів про референдуми немає.

Безпекові референдуми не можна проводити, бо питання безпеки – це завжди питання державної таємниці. Дуже багато чого народ може не знати,

– заявила гостя студії.

Вона пригадала, що команда Зеленського запропонувала консультаційний референдум, який легітимізує певну позицію.

"Якщо 56 або 60 відсотків людей кажуть, що вони за мирні перемовини та, вибачте, капітуляцію перед Росією, то ти отримуєш фактично собі індульгенцію робити все, що завгодно, а потім кажеш, це не моя відповідальність, це люди так сказали",

пояснила Сотник.

До слова, 22 травня новий голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що команда президента Володимира Зеленського розглядає можливість винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на народний референдум.

Що каже Зеленський про перемовини з Росією? Під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.



Під час інавгурації новообраний президент також згадував про війну на Сході України. За його словами, нині головне завдання – це припинення вогню, а заради того, аби вберегти життя військових, він готовий на все.