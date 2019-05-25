13:00
25 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дитяча образа і підводна помста Путіна
      Вєсті Кремля
      21:39, 24 травня
      Вєсті.UA: Ге-команда Коломойського. Голосні вимоги Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:01, 24 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      У Зеленського хочуть мирних угод з РФ: Сотник назвала ризики

      1668 Читать новость на русском
      Олена Сотник
      Олена Сотник / samopomich.ua

      Референдум, який запропонувала команда Володимира Зеленського щодо мирних домовленостей з Російською Федерацією, несе в собі вагомі ризики.

      Народна депутатка Олена Сотник в ефірі програми "Політична анатомія" на 24 каналі сказала, що нині ЗМІ по-різному висвітлюють питання референдуму, який запропонувала команда Зеленського. А тому це дуже розпорошує думки української аудиторії.

      Читайте також: У Зеленського заявили про мирні угоди з Росією: з'явилась реакція Кремля

      "Деякі телеканали позитивно ставляться до референдуму. Вони аплодують цій історії та розказують, як це все правильно, що українці мають розв'язувати безпекове питання. Однак є аудиторія, яка сприймає одну тезу, а є абсолютно протилежна", – пояснила Сотник. 

      По-перше, такі референдуми не можна проводити, тому що інформаційний простір в Україні на сьогодні є дуже вразливим, а особливо з точки зору втручання Росії,
      – наголосила депутатка.

      По-друге, вона вважає, що треба зважати на історію проведення референдумів у всьому світі. В дуже цивілізованих демократичних країнах, до прикладу, Німеччині, навіть законів про референдуми немає.

      Безпекові референдуми не можна проводити, бо питання безпеки – це завжди питання державної таємниці. Дуже багато чого народ може не знати,
      – заявила гостя студії. 

      Вона пригадала, що команда Зеленського запропонувала консультаційний референдум, який легітимізує певну позицію. 

      "Якщо 56 або 60 відсотків людей кажуть, що вони за мирні перемовини та, вибачте, капітуляцію перед Росією, то ти отримуєш фактично собі індульгенцію робити все, що завгодно, а потім кажеш, це не моя відповідальність, це люди так сказали", 
      пояснила Сотник. 

      До слова, 22 травня новий голова Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що команда президента Володимира Зеленського розглядає можливість винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Росією на народний референдум.

      Що каже Зеленський про перемовини з Росією? Під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.

      Під час інавгурації новообраний президент також згадував про війну на Сході України. За його словами, нині головне завдання – це припинення вогню, а заради того, аби вберегти життя військових, він готовий на все. 

      blog_ava
      Відмова від пластику: як український бізнес ставиться до заборони поліетиленових пакетів
      сьогодні
      3528
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Новини Росії ЗМІ Україна – Росія Андрій Богдан
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Референдум – не лучший вариант: пример Великобритании
      сьогодні , 12:02 Референдум – не лучший вариант: пример Великобритании
      Павло Казарін 142
      Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев
      сьогодні , 08:25 Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев
      Сергій Фурса 2091
      Збірна України перемогла США в першому матчі чемпіонату світу U-20
      24 травня , 23:53 Збірна України перемогла США в першому матчі чемпіонату світу U-20
      1657
      Це порушує права людини: співак MELOVIN про мовний закон та Євробачення
      24 травня , 22:41 Це порушує права людини: співак MELOVIN про мовний закон та Євробачення
      Олена Кандяк 3076
      Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      24 травня , 22:03 Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      Повернись живим 1668
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук