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      У Зеленского хотят мирных соглашений с РФ: Сотник назвала риски

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      Елена Сотник
      Елена Сотник / samopomich.ua

      Референдум, который предложила команда Владимира Зеленского касаемо мирных договоренностей с Российской Федерацией, несет в себе весомые риски.

      Народный депутат Елена Сотник в эфире программы "Политическая анатомия" на 24 канале сказала, что сейчас СМИ по-разному освещают вопрос референдума, который предложила команда Зеленского. А потому это очень распыляет мысли украинской аудитории.

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      "Некоторые телеканалы положительно относятся к референдуму. Они аплодируют этой истории и рассказывают, как это все правильно, что украинцы должны решать вопрос с безопасностью. Однако есть аудитория, которая воспринимает один тезис, а есть абсолютно противоположная", – пояснила Сотник.

      Во-первых, такие референдумы нельзя проводить, потому что информационное пространство в Украине на сегодня является очень уязвимым, а особенно с точки зрения вмешательства России,
      – отметила депутат.

      Во-вторых, она считает, что надо учитывать историю проведения референдумов во всем мире. В очень цивилизованных демократических странах, к примеру, Германии, даже законов о референдумах нет.

      Референдумы относительно безопасности нельзя проводить, потому что вопрос безопасности – это всегда вопрос государственной тайны. Очень многое народ может не знать,
      – заявила гостья студии.

      Она вспомнила, что команда Зеленского предложила консультационный референдум, который легитимизирует определенную позицию.

      "Если 56 или 60 процентов людей говорят, что они за мирные переговоры и, извините, капитуляцию перед Россией, то ты получаешь фактически себе индульгенцию делать все, что угодно, а потом говоришь, это не моя ответственность, это люди так сказали", – пояснила Сотник.

      К слову, 22 мая новый глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что команда президента Владимира Зеленского рассматривает возможность вынесения вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум.

      Что говорит Зеленский о переговорах с Россией? Во время предвыборной президентской кампании Владимир Зеленский заявлял, чтобы прекратить войну на Донбассе, нужно идти на переговоры с Россией. Предлагал привлечь к этому также Британию и США.

      Во время инаугурации новоизбранный президент тоже упоминал о войне на Востоке Украины. По его словам, сейчас главная задача – это прекращение огня, а ради того, чтобы уберечь жизни военных, он готов на все.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Новости России СМИ Украина – Россия Андрей Богдан
      Источник: 24 канал
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