21:50
24 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дитяча образа і підводна помста Путіна
      Вєсті Кремля
      21:39, сьогодні
      Вєсті.UA: Ге-команда Коломойського. Голосні вимоги Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:01, сьогодні
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Ця Рада найкраща за всю історію України: експерт розкритикував позачергові вибори

      481 Читать новость на русском
      Розпуск Верховної Ради
      Розпуск Верховної Ради / 24 канал

      Верховна Рада України 8 скликання має право поборотися за те, щоб вибори були черговими. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Михайло Басараб.

      Він сказав, що його дуже дивують заяви деяких депутатів, які кажуть: Рада повинна піти у відставку і її давно треба розпустити.

      Читайте також: З ким може об'єднатися партія "Слуга народу": припущення експерта

      По-перше, є сумнівні підстави для розпуску Ради. По-друге, ми маємо чесно сказати, що це найбільш продуктивний склад за всі роки незалежності. Всі фракції, які становили конституційну більшість, одразу після обрання у 2014 році, завдяки їхній державницькій та прозахідній позиції, ми отримали безпрецедентні рішення,
      – заявив політолог.

      "Ми можемо багато критикувати наших політиків, піддатися на істерію передвиборчу про те, що в Україні суцільна катастрофа", – додав Басараб.

      Так, у нас багато проблем. Проте й за висновком багатьох міжнародних організацій, ця Рада ухвалила найбільше патріотичних, державницьких та прозахідних законів за всю історію України у порівнянні з попередніми скликаннями,
      – підсумував експерт.

      розпуск ради зеленський позачергові вибори
      Що відомо про позачергові вибори до Ради

      blog_ava
      Коли команда Зеленського виїде з Банкової: у президента назвали дату
      сьогодні
      10366
      Теги: Розпуск Ради Верховна Рада Новини України Новини політики Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Технологическая холодная война
      сьогодні , 21:30 Технологическая холодная война
      Іван Яковина 91
      Витривалість – не стратегія: що пишуть британські ЗМІ про відставку Мей
      сьогодні , 21:00 Витривалість – не стратегія: що пишуть британські ЗМІ про відставку Мей
      Світлана Попова 373
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      23 травня , 18:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      2188
      Коли в Україні почне діяти новий правопис і чим зумовлені зміни
      сьогодні , 20:30 Коли в Україні почне діяти новий правопис і чим зумовлені зміни
      Світлана Попова 3875
      Що нам ще заборонить Окружний адмінсуд Києва та як його спинити: Зеленський і свято сюру
      сьогодні , 19:01 Що нам ще заборонить Окружний адмінсуд Києва та як його спинити: Зеленський і свято сюру
      Євгенія Мазур 2018
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук