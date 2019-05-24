Ця Рада найкраща за всю історію України: експерт розкритикував позачергові вибори

Верховна Рада України 8 скликання має право поборотися за те, щоб вибори були черговими. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Михайло Басараб.

Він сказав, що його дуже дивують заяви деяких депутатів, які кажуть: Рада повинна піти у відставку і її давно треба розпустити.

Читайте також: З ким може об'єднатися партія "Слуга народу": припущення експерта

По-перше, є сумнівні підстави для розпуску Ради. По-друге, ми маємо чесно сказати, що це найбільш продуктивний склад за всі роки незалежності. Всі фракції, які становили конституційну більшість, одразу після обрання у 2014 році, завдяки їхній державницькій та прозахідній позиції, ми отримали безпрецедентні рішення,

– заявив політолог.

"Ми можемо багато критикувати наших політиків, піддатися на істерію передвиборчу про те, що в Україні суцільна катастрофа", – додав Басараб.

Так, у нас багато проблем. Проте й за висновком багатьох міжнародних організацій, ця Рада ухвалила найбільше патріотичних, державницьких та прозахідних законів за всю історію України у порівнянні з попередніми скликаннями,

– підсумував експерт.



Що відомо про позачергові вибори до Ради