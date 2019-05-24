З ким може об'єднатися партія "Слуга народу": припущення експерта

В Україні стартувала виборча кампанія позачергових парламентських виборів до Верховної Ради. Українські партії вже почали готуватися до виборів. Наприклад, партія Петра Порошенка змінила назву з "Солідарність" на "Європейська солідарність". Інша партія "сила людей" не заперечує можливість об'єднання з новоствореною партією "Голос".

Як зазначив політолог Михайло Басараб у прямому ефірі 24 каналу, всередині партії новообраного президента панують такі настрої, що вони не хочуть ні з ким об'єднуватися.

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Він додав, що рейтинг Володимира Зеленського та його політичної партії дуже високий, тож він може висунути під своїм брендом будь-кого.

Наразі у Володимира Олександровича настільки високий рівень підтримки, що він може ні з ким не ділити місця у списку. Натомість можливі об'єднання вже у наступному парламенті, оскільки партії Зеленського може не вистачити голосів для формування більшості,

– сказав Басараб.

На думку політолога, вибір союзників залежить не від складу "Слуги народу", а від людей, які "стоять за партією". Також він не виключає ймовірність того, що "олігарх Коломойський вже домовляється з майбутніми союзниками Зеленського".

Нагадаємо, дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. А виборча кампанія починається з 24 травня.



Дострокові вибори до Верховної Ради: основні дати