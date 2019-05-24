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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      З ким може об'єднатися партія "Слуга народу": припущення експерта

      1204 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / 24 канал

      В Україні стартувала виборча кампанія позачергових парламентських виборів до Верховної Ради. Українські партії вже почали готуватися до виборів. Наприклад, партія Петра Порошенка змінила назву з "Солідарність" на "Європейська солідарність". Інша партія "сила людей" не заперечує можливість об'єднання з новоствореною партією "Голос".

      Як зазначив політолог Михайло Басараб у прямому ефірі 24 каналу, всередині партії новообраного президента панують такі настрої, що вони не хочуть ні з ким об'єднуватися.

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      Він додав, що рейтинг Володимира Зеленського та його політичної партії дуже високий, тож він може висунути під своїм брендом будь-кого.

      Наразі у Володимира Олександровича настільки високий рівень підтримки, що він може ні з ким не ділити місця у списку. Натомість можливі об'єднання вже у наступному парламенті, оскільки партії Зеленського може не вистачити голосів для формування більшості,
      – сказав Басараб.

      На думку політолога, вибір союзників залежить не від складу "Слуги народу", а від людей, які "стоять за партією". Також він не виключає ймовірність того, що "олігарх Коломойський вже домовляється з майбутніми союзниками Зеленського". 

      Нагадаємо, дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. А виборча кампанія починається з 24 травня.


      Дострокові вибори до Верховної Ради: основні дати

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Володимир Зеленський Розпуск Ради Ігор Коломойський
      Джерело: 24 канал
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