Скільки коштує застава на парламентських виборах: ЦВК відкрила рахунки

В Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових парламентських виборів у Верховну Раду. Центральна виборча комісія назвала розмір застави для кандидатів до парламенту, а також відкрила рахунок для зарахування цих коштів.

Відомо, що партія, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі має внести 4 мільйони 173 тисячі гривень, зазначили у прес-службі ЦВК.

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Натомість для кандидатів у одномандатному окрузі розмір застави становить набагато менше – 41 тисячу 730 гривень.

Загалом дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. А виборча кампанія починається з 24 травня. У цей день вже можуть висуватися кандидати у народні депутати від партій та в мажоритарних округах. Реєстрація кандидатів завершиться 20 червня, а 25 червня – останній день реєстрації в ЦВК.

З 24 травня кандидати у народні депутати можуть подавати документи для реєстрації до Центральної виборчої комісії. Розпочинати агітацію можна наступного дня після офіційної реєстрації Центрвиборчкомом. Додамо, що в партій буде час лише до 10 червня, щоб провести свої з'їзди та висунути власних кандидатів у нардепи.



Позачергові парламентські вибори-2019: основні дати