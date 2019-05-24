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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Скільки коштує застава на парламентських виборах: ЦВК відкрила рахунки

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      Парламентські вибори
      Парламентські вибори / www.ukrinform.ua

      В Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових парламентських виборів у Верховну Раду. Центральна виборча комісія назвала розмір застави для кандидатів до парламенту, а також відкрила рахунок для зарахування цих коштів.

      Відомо, що партія, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі має внести 4 мільйони 173 тисячі гривень, зазначили у прес-службі ЦВК.

      Читайте також: Петиція за відставку Зеленського на сайті президента вже зібрала 50 тисяч голосів

      Натомість для кандидатів у одномандатному окрузі розмір застави становить набагато менше – 41 тисячу 730 гривень.

      Загалом дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. А виборча кампанія починається з 24 травня. У цей день вже можуть висуватися кандидати у народні депутати від партій та в мажоритарних округах. Реєстрація кандидатів завершиться 20 червня, а 25 червня – останній день реєстрації в ЦВК.

      З 24 травня кандидати у народні депутати можуть подавати документи для реєстрації до Центральної виборчої комісії. Розпочинати агітацію можна наступного дня після офіційної реєстрації Центрвиборчкомом. Додамо, що в партій буде час лише до 10 червня, щоб провести свої з'їзди та висунути власних кандидатів у нардепи.


      Позачергові парламентські вибори-2019: основні дати

      До 30 червня партії та кандидати ще можуть звернутись до ЦВК і знятись з перегонів. Після 30 червня стане відомий остаточний список охочих пройти до парламенту. 

       

       

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      Теги: Новини України Гроші ЦВК Парламентські вибори 2019 Новини політики Розпуск Ради Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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