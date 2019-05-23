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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Коли стартує виборча кампанія у Верховну Раду

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      Коли стартує виборча кампанія в Раду
      Коли стартує виборча кампанія в Раду / slovoidilo.ua

      Виборча парламентська кампанія починається згідно із законодавством на наступний день після оприлюднення указу президента про розпуск Верховної Ради – 24 травня.

      Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук на брифінгу зазначила, що трактувати питання конституційності виданого президентом Зеленським указу, – не у площині повноважень Центрвиборчкому. 

      Читайте також: Опублікували указ Зеленського про розпуск Ради: документ уже набув чинності

      Сліпачук запевнила, що ЦВК буде чітко дотримуватися норм закону для законних легітимних виборів.

      Вона додала, що бачить спроби певні політичних гравців "втягнути ЦВК в політ процес, але зазначила, що "цього не станеться".

      Що відомо про позачергові парламентські вибори? Президент України Володимир Зеленський, 21 травня, видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.

      На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 4 партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Блок Петра Порошенка "Солідарність" і ВО "Батьківщина".

      парламентські вибори партії рейтинг
      Які партії проходять у Раду: інфографіка

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Розпуск Ради
      Джерело: 24 канал
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