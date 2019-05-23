13:46
23 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Дворец для Киррила. Black Jack и бильярд
      Вєсті Кремля
      23:50, 22 мая
      Вести.UA: "Ящик Пандоры" Зеленского. Гройсман украинский Кристиан Бэйл
      Вєсті.UA
      20:28, 22 мая
      Почему бесплатные операции в Институте сердца стоят десятки тысяч: скандальные истории
      ЦРУ
      09:00, 22 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Когда стартует избирательная кампания в Верховную Раду

      23 Читати новину українською
      Когда стартует избирательная кампания в Раду
      Когда стартует избирательная кампания в Раду / slovoidilo.ua

      Избирательная парламентская кампания начинается в соответствии с законодательством на следующий день после обнародования указа президента о роспуске Верховной Рады – 24 мая.

      Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на брифинге отметила, что трактовать вопрос конституционности изданного президентом Зеленским указа, – не в плоскости полномочий Центризбиркома.

      Читайте также: Опубликован указ Зеленского о роспуске Рады: документ уже вступил в силу

      Слипачук заверила, что ЦИК будет четко придерживаться норм закона для законных легитимных выборов.

      Она добавила, что видит попытки определенных политических игроков "втянуть ЦИК в полит процесс, но отметила, что "этого не произойдет".

      Что известно о внеочередных парламентских выборах? Президент Украины Владимир Зеленский, 21 мая, издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.

      На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За життя", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".

      парламентські вибори партії рейтинг
      Какие партии проходят в Раду: инфографика

      blog_ava
      Сколько людей умерли от гриппа: печальная статистика
      сегодня
      4296
      Теги: ЦИК Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Новости Украины Новости политики Роспуск Рады
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список
      сегодня , 13:00 Кого Зеленский назначил на ключевые должности: список
      23178
      "Нові обличчя" в українській політиці: хто йтиме на дострокові парламентські вибори
      сегодня , 13:00 "Нові обличчя" в українській політиці: хто йтиме на дострокові парламентські вибори
      Олексій Мінаков 122
      Самые популярные типы холодильников: чем отличаются и какие лучше
      сегодня , 11:29 Самые популярные типы холодильников: чем отличаются и какие лучше
      75
      Танки на світанку: старлей Роман про військову техніку та своїх підлеглих
      сегодня , 12:00 Танки на світанку: старлей Роман про військову техніку та своїх підлеглих
      Володимир Патола 697
      Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів
      сегодня , 08:40 Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів
      Олексій Чибісов 4225
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук