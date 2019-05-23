Когда стартует избирательная кампания в Верховную Раду

Избирательная парламентская кампания начинается в соответствии с законодательством на следующий день после обнародования указа президента о роспуске Верховной Рады – 24 мая.

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на брифинге отметила, что трактовать вопрос конституционности изданного президентом Зеленским указа, – не в плоскости полномочий Центризбиркома.

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Слипачук заверила, что ЦИК будет четко придерживаться норм закона для законных легитимных выборов.

Она добавила, что видит попытки определенных политических игроков "втянуть ЦИК в полит процесс, но отметила, что "этого не произойдет".

Что известно о внеочередных парламентских выборах? Президент Украины Владимир Зеленский, 21 мая, издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.



На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За життя", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".





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