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      Сколько стоит залог на парламентских выборах: ЦИК открыла счета

      71 Читати новину українською
      Парламентские выборы
      Парламентские выборы / www.ukrinform.ua

      В Украине официально стартовала избирательная кампания внеочередных парламентских выборов в Верховную Раду. Центральная избирательная комиссия назвала размер залога для кандидатов в парламент, а также открыла счет для зачисления этих средств.

      Известно, что партия, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе должна внести 4 миллиона 173 тысячи гривен, отметили в пресс-службе ЦИК.

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      Зато для кандидатов в одномандатном округе размер залога составляет намного меньше – 41 тысячу 730 гривен.

      В целом досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. А избирательная кампания начинается с 24 мая. В этот день уже могут выдвигаться кандидаты в народные депутаты от партий и в мажоритарных округах. Регистрация кандидатов завершится 20 июня, а 25 июня – последний день регистрации в ЦИК.

      С 24 мая кандидаты в народные депутаты могут подавать документы для регистрации в Центральной избирательной комиссии. Начинать агитацию можно на следующий день после официальной регистрации Центризбиркомом. Добавим, что у партий будет время только до 10 июня, чтобы провести свои съезды и выдвинуть собственных кандидатов в нардепы.


      Внеочередные парламентские выборы-2019: основные даты

      До 30 июня партии и кандидаты могут обратиться в ЦИК и сняться с гонки. После 30 июня станет известен окончательный список желающих пройти в парламент.

       

       

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      Теги: ЦИК Парламентские выборы 2019 Новости Украины Новости политики Роспуск Рады Владимир Зеленский Деньги
      Источник: 24 канал
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