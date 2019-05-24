Сколько стоит залог на парламентских выборах: ЦИК открыла счета

В Украине официально стартовала избирательная кампания внеочередных парламентских выборов в Верховную Раду. Центральная избирательная комиссия назвала размер залога для кандидатов в парламент, а также открыла счет для зачисления этих средств.

Известно, что партия, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе должна внести 4 миллиона 173 тысячи гривен, отметили в пресс-службе ЦИК.

Читайте также: Петиция за отставку Зеленского на сайте президента уже собрала 50 тысяч голосов

Зато для кандидатов в одномандатном округе размер залога составляет намного меньше – 41 тысячу 730 гривен.

В целом досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. А избирательная кампания начинается с 24 мая. В этот день уже могут выдвигаться кандидаты в народные депутаты от партий и в мажоритарных округах. Регистрация кандидатов завершится 20 июня, а 25 июня – последний день регистрации в ЦИК.

С 24 мая кандидаты в народные депутаты могут подавать документы для регистрации в Центральной избирательной комиссии. Начинать агитацию можно на следующий день после официальной регистрации Центризбиркомом. Добавим, что у партий будет время только до 10 июня, чтобы провести свои съезды и выдвинуть собственных кандидатов в нардепы.



Внеочередные парламентские выборы-2019: основные даты

До 30 июня партии и кандидаты могут обратиться в ЦИК и сняться с гонки. После 30 июня станет известен окончательный список желающих пройти в парламент.