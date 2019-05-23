"Нові обличчя" в українській політиці: хто йтиме на дострокові парламентські вибори

Українці довели, що готові голосувати за нових кандидатів. Чи встигнуть вони "розкрутитися" до можливих позачергових виборів? Які їхні шанси на потрапляння до парламенту? І хто стоїть за ними? Адже ніяк не пов'язаних із старою системою "нових облич" майже не існує.

Дострокові парламентські вибори

На виборах до Верховної Ради фаворитами будуть ті, хто сприймаються, як позасистемні гравці. Серед лідерів партій будуть відомі співаки, коміки, спортсмени і кого там тільки не буде. «Нові обличчя» на будь-який смак.

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Найголовніший претендент на потрапляння до парламенту – це партія "Слуга народу". Зараз, коли ніхто не знає жодного прізвища зі списку цієї партії, вона лідирує у соціологічних рейтингах.

Спільне соцопитування центру "Соціальний моніторинг", Українського інституту соціальних досліджень ім.Яременка і Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося з 30 квітня по 10 травня в 24 областях України та Києві. Всього опитано три тисячі респондентів. Стандартна похибка вибірки не більше 1,83%.

Згідно з опитуванням, партія "Слуга народу" має майже 40% підтримки серед тих, хто визначився і піде голосувати.

Якщо дійсно відбудуться позачергові вибори, про що фактично заявив Володимир Зеленський під час інавгурації, то рейтинг партії "Слуга народу" навіть не встигне впасти.

Два місяці до виборів – це якраз "медовий місяць" українців із Зеленським. Протягом цього короткого періоду від нього не очікують відчутних змін. Українці просто не встигнуть розчаруватися.



Володимир Зеленський на інавгурації

Тому з високою ймовірністю політична сила Зеленського повторить успіх партії коміка "Беппе Грілле" в Італії, яка перемогла минулого року на виборах.

Вакарчук вдруге примірятиме роль народного депутата

Святослав Вакарчук у 2008 році, після приблизно року в статусі народного депутата, написав заяву про складання повноважень. Пройшло вже понад 10 років і Вакарчук здійснює другу спробу зайти в українське політичне болото.

Які стартові умови для нього? На президентських виборах 2019 року Вакарчук мав шанси вийти до другого туру, якби висунув свою кандидатуру. Але відсутність гарантії перемоги змусила не ризикувати і відмовитись від участі у виборах.



Вакарчук на представленні своєї партії "Голос"

Зрештою, Вакарчук закликав голосувати "не по приколу". Іншими словами, він закликав голосувати не за Зеленського. Але українці проігнорували пораду рок-зірки. Вийшло так, що Вакарчук закликав не голосувати за того, хто отримав приблизно 73% підтримки.

І це, безумовно, створить певні проблеми для нього на парламентських виборах. Адже фактично Вакарчук оцінює вибір більшості, як "по приколу". А люди завжди хочуть, щоб їхній вибір поважали.

Як за Володимиром Зеленським стирчать вуха олігарха Ігоря Коломойського, так і за Святославом Вакарчуком видна тінь олігарха Віктора Пінчука. Олігарх щорічно запрошує Вакарчука на форум YES.

А останній показовий момент – новину "Вакарчук йде на вибори" з посиланням на власні джерела першими опублікували ICTV, які належать Віктору Пінчуку.

Минулого тижня Вакарчук презентував власну партію із символічною назвою "Голос". На відміну від політичної сили Зеленського, ми вже знаємо деякі прізвища з команди Вакарчука.

Антикорупціонер Ярослав Юрчишин. Екс-заступниця міністра економіки Юлія Клименко. Доктор Юрій Соколов. Командир роти, яка захищала Донецький аеропорт, Андрій Шараскін. Активістка Соломія Бобровська.

Це дійсно "нові обличчя" – нема питань. Також Вакарчук пообіцяв не включати у список партії чинних депутатів – це теж позитивний і правильний крок.

Парламентська кампанія Вакарчука буде схожою у використанні технологій на президентську кампанію Зеленського. Якщо у коміка був передвиборчий тур у вигляді концертів "95 кварталу", то у співака вже запланований тур у вигляді концертів "Океану Ельзи".

Як Зеленський спілкувався напряму зі своєю аудиторією через соціальні мережі, так і Вакарчук минулого тижня завів офіційний Instagram і почав записувати відеозвернення на власний смартфон.



Instagram Вакарчука

У Зеленського був сайт, де можна було приєднатися до "Зе!команди" і у Вакарчука зараз працює аналогічний сайт. Тож, не дивуйтесь, якщо Вакарчук скоро заведе відеоблог на YouTube про підготовку до парламентських виборів, по аналогії з командою Зеленського.

Головний виклик для Вакарчука під час парламентської гонки – це бути більш рішучим, більш переконливим, більш впевненим. І не бути нудним.

"Нове обличчя" – Гройсман

Далі поговоримо про Володимира Гройсмана. Яке нове обличчя, він же був спікером парламенту, а зараз прем'єр-міністр, – скажете ви.

Слушне зауваження, але, по-перше, пану Гройсману лише 41 рік. А це доволі мало за політичними мірками. По-друге, той же Емануель Макрон у Франції мав досвід міністра економіки до президентства. Тому Гройсмана можна з натяжкою прирахувати до "нових облич".

Чинний прем’єр давно заявив про бажання йти на вибори. І серйозну підготовку до виборів ми вже бачимо. Пан Гройсман істотно схуд. В соціальних мережах з’явилась сторінка "ГоуГро". На вулицях з’явились білборди "Лідерство - це відповідальність".



Білборди Гройсмана

Однак дещо підмочила репутацію Гройсману інавгураційна промова Зеленського, в якій він зацитував Рональда Рейгана: "Уряд не вирішує наших проблем, уряд і є нашою проблемою".

Зеленський запропонував уряду взяти ручку, аркуш і звільнити місця для тих, хто буде думати про наступні покоління. Це підніжка Гройсману від Зеленського. Така собі "чорна мітка" від того, хто має високу довіру в суспільстві.

До речі, Гройсман дослухався до поради Зеленського і написав заяву про відставку в день інавгурації. Але залишається все ще невизначеним питання, в якому форматі пан Гройсман піде на вибори – чи ризикне він іти з власною політичною силою чи віддасть перевагу перевіреному варіанту в складі партії Петра Порошенка.

Серед "Нових облич" – Володимир Кличко

Наступне нове обличчя – колишній боксер Володимир Кличко. Його брат – Віталій Кличко прокоментував політичні плани Володимира: "Йому не байдуже на процеси, які відбуваються в Україні, він завжди мене підтримував, він є патріотом і робить все для того, щоб Україна стала по-справжньому європейською країною".



Віталій Кличко

Тобто він дав абстрактну відповідь, яка продовжує тримати інтригу. Але ходять чутки, що вести партію "УДАР" на парламентські вибори буде саме Володимир.

Річ у тому, що Віталій Кличко вже довів, що екс-боксер може справлятися з відповідальною посадою мера Києва. Хоча він і став героєм насмішок, в цілому репутацію зберіг. Тому у людей може бути віра в те, що вийде і у Володимира, але вже в парламенті.

Зіркова впізнаваність, self-made історія і відсутність антирейтингу у Володимира Кличка дарують йому чудові шанси на потрапляння до парламенту.

Союз братів у політиці – це рідкість. Хоча і не новинка для України. До прикладу, вже є брати Добкіни, які є депутатами Верховної Ради.



Брати Добкіни

Ключова перевага альянсу братів – 100% довіра один до одного. Брат надійний і не зрадить. На брата можна покластися. Тому, я думаю, і сам Віталій Кличко хоче, щоб його брат скоріше став активним політичним гравцем.

Сенсація президентських виборів – Ігор Смешко

Ще одна вагома особистість в контексті парламентських виборів – це Ігор Смешко. Йому вже 63 роки. Але він парадоксально сприймається "новим обличчям". Він став справжньою сенсацією на президентських виборах, посівши шосте місце і обійшовши Олега Ляшка. Це гарний плацдарм для потрапляння до парламенту.



Ігор Смешко

Очевидно, що під час парламентської кампанії, як і під час президентської, журналіст Дмитро Гордон буде активно агітувати за Смешка. А, може, й сам буде балотуватися до його партії.

Таким чином, на нас очікує суттєве оновлення Верховної Ради. Якщо після виборів 2014 року кількість нових депутатів склала 56%, то цього року цей показник може бути ще вищим.

Але давайте без ілюзій – кількість "нових облич" не завжди переходить у якість. Ми чудово пам’ятаємо "молоду команду" Леоніда Чорновецького та команду молодих менеджерів Януковича – Арбузова, Захарченка, Клименка. "Нові обличчя" повинні ще нести нові цінності, нові рішення, нові підходи, нову. Лише такі здатні впроваджувати якісні реформи.