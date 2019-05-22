Распущенная Рада и провалены изменения: что теперь будет с избранием народных депутатов

На инаугурации президент просил у Верховной Рады изменения избирательной системы и открытые избирательные списки. При этом сам предложил депутатам принять законопроект об отмене мажоритарки и закрытых избирательных списках. Что из этого всего получилось в итоге – разбирались журналисты 24 канала.

В конце концов, депутаты так и не внесли законопроект, предложенный президентом Владимиром Зеленским, об отмене мажоритарной системы и уменьшении барьера для прохождения партий в парламент до 3%, в повестку дня. Соответственно, рассмотреть его также не удалось.

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Это означает, что глава государства и его команда будут иметь время на то, чтобы доработать их идею с изменениями избирательного законодательства. Но вполне вероятно, что дальше депутаты уже не смогут его рассмотреть. Почему? Разбирались журналисты 24 канала.

Почему президент хотел изменить избирательную систему?

Потому что он нам это обещал во время избирательной кампании. Зеленский обещал изменить избирательную систему и ввести открытые партийные списки. Однако для этого действующий состав парламента в короткие сроки должен принять соответствующий закон. Для чего, собственно, и было созвано внеочередное заседание Верховной Рады, где должны были рассмотреть изменение избирательного законодательства. Правда, что и как изменят – до последнего людям не показывали.

В пояснительной записке к законопроекту президента, новоназначенный глава Администрации Президента Андрей Богдан отметил, что "мажоритарная система относительного большинства, по которой проводятся такие выборы, дает возможность побеждать на выборах кандидатам, которые пользуются 10-20% поддержки избирателей, тогда как другие избиратели, голосуя за других кандидатов, фактически теряют свои голоса, отдавая их за кандидатов, которые не были избраны в состав Верховной Рады Украины". Кроме того, по его словам "высокий избирательный барьер, который применяется по пропорциональной составляющей действующей избирательной системы и составляет 5%, препятствует обновлению политических элит и появлению новых лиц в парламенте". "Лишь небольшое количество партий – как правило, тех, которые уже представлены в парламенте и имеют в своем распоряжении значительные финансовые и организационные ресурсы – способны преодолеть этот барьер", – указано в записке. Читайте также: Зеленский распускает Верховную Раду – что будет дальше: объяснение эксперта Как мы выбирали депутатов до этого? По смешанной системе: 50% Верховной Рады избирались по мажоритарным округам и еще 50% – по пропорциональной системе с закрытыми партийными списками. Пропорциональная система с закрытыми списками (225 депутатов) – это когда вы голосуете за партию. Если партия набирает более 5% голосов избирателей, она попадает в парламент. Чем больше голосов набрала партия, тем больше у нее мест в парламенте. Но кто именно займет эти места – мы не знаем. Список кандидатов, которые выдвигаются в Верховную Раду, закрыт. Партийные лидеры составляют его по собственному желанию. Мажоритарные округа (225 депутатов) – это когда вы на своем округе голосуете за одного кандидата. Депутатом Верховной Рады становится тот, кто набрал больше голосов в своем округе. Собственно, именно эту мажоритарку и хотели отменить.



Что предлагал изменить Зеленский в избирательном законодательстве

Что плохого в мажоритарке?

При такой системе очень удобно подкупать избирателей. Детские площадки, розданная гречка и наспех заасфальтированные дороги, которые помогают депутатам прорваться в Верховную Раду, – все это наиболее известные нам формы подкупа электората. Мажоритарка способствует политической коррупции и использованию административного ресурса в пользу региональных элит. С другой стороны, мажоритарка локализует политическую коррупцию в округах.

Пропорциональная система с закрытыми списками, к слову, тоже не очень хорошая история. При закрытых списках порядок кандидатов в списке формирует сама партия, мнение избирателей никого не интересует. Таким образом, в зависимости от рейтинга партии, можно легко спрогнозировать, какие места в списке партии являются проходными в парламент, а какие непроходными. Соответственно, проходное место в списке партии можно выгодно продать "тем, кому надо", чтобы "те, кто надо" точно стали народными депутатами. Таким образом, политическая коррупция и партийная торговля местами в списках выходят на абсолютно новый уровень.

Что хотел изменить Президент?

До того, как его избрали – все и кардинально, введя открытые партийные списки. После того, как его выбрали и он распустил парламент – снизить проходной барьер в Верховную Раду с 5% до 3% и отменить мажоритарную систему выборов. Также говорили об уточнении норм об императивном мандате, что предложили представители фракций.

Что такое императивный мандат?Это список условий, при нарушении которых народного депутата могут отозвать и он перестанет быть депутатом. В наших широтах императивный мандат – явление, которое очень способствует распространению партийных диктатур. Потому что поводом для отзыва мандата у депутата может стать нежелание голосовать так, как говорит партия.

Но от этой идеи все же отказались. Как напомнила координатор Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, Конституция говорит, что в Украине действует принцип свободного депутатского мандата, согласно которому народный депутат Украины берет на себя обязательства выполнять свои обязанности в интересах всех украинцев и представлять весь украинский народ. Следовательно, голосование депутата против линии партии/фракции не противоречит Конституции.

Для чего нужны эти изменения?

Планировалось, что для того, чтобы минимизировать политическую коррупцию. Чтобы наконец реализовать реформирование избирательной системы, которое украинцам обещают уже много лет. Ну и чисто с практической целью – чтобы получить максимально лояльный к новоизбранному президенту парламент.



Какие партии прошли бы в парламент, если бы выборы состоялись в конце мая

Результаты опроса Социологической группы "Рейтинг": При такой популярности еще несуществующей партии "Слуга народа" президент получил бы большинство в парламенте. При этом, по подсчетам журналиста Романа Шрайка, будущая рада выглядела бы приблизительно так:

Достаточно ли этих изменений для того, чтобы избрать новых качественных депутатов?

Нет. Менять надо многое. При этом многие эксперты выступают за внедрение пропорциональной системы с открытыми списками.

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По этой системе мы голосуем не за партию, а за кандидата от партии. Общий результат партии будет зависеть от количества голосов, которые в совокупности набрали кандидаты. При этом депутатами становятся не первые имена в списках партий, а те, кто получил больше голосов от избирателей. Какой кандидат набрал больше голосов – тот поднимается в рейтинге партии выше. Так избиратель получает возможность изменить порядок кандидатов в списке, предложенном политической партией.

При открытых списках прогнозировать, кто из кандидатов пройдет в парламент, очень сложно. Кандидат может набрать больше всего голосов в округе (если они будут предусмотрены), но этот результат будет далеко не лучшим среди всех его однопартийцев-выдвиженцев, поэтому он может не получить мандат. Это ограждает нас от торговли местами в парламенте, которое мы наблюдаем в нашем парламенте, считают эксперты.

Так как мы будем выбирать парламент теперь?

Судя по всему – так же, как и раньше. Теоретически, команда президента еще может доработать свой законопроект, чтобы он был красивым и таким, как нам обещали во время предвыборной кампании. Но депутаты нынешнего созыва уже не смогут его принять.

Если указ президента (который, к слову, от вчерашнего вечера успел изменить свое название) о роспуске Верховной Рады, завтра будет опубликован правительственными изданиями, то депутаты во время следующего заседания уже не смогут менять избирательную систему. Потому что после начала избирательной кампании это будет нарушением.

Если публикацию указа главы государства отложат, чтобы принять изменения, то законодательство уже не позволяет распускать парламент и задумка с досрочными выборами будет провалена.



Почему Раду нельзя распустить, если публикацию указа отложат: инфографика