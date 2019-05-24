С кем может объединиться партия "Слуга народа": предположение эксперта

В Украине стартовала избирательная кампания внеочередных парламентских выборов в Верховную Раду. Украинские партии уже начали готовиться к выборам. Например, партия Петра Порошенко сменила название с "Солидарность" на "Европейская солидарность". Другая партия "Сила людей" не отрицает возможность объединения с новосозданной партией "Голос".

Как отметил политолог Михаил Басараб в прямом эфире 24 канала, внутри партии новоизбранного президента царят такие настроения, что они не хотят ни с кем объединяться.

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Он добавил, что рейтинг Владимира Зеленского и его политической партии очень высокий, поэтому он может выдвинуть под своим брендом любого.

Сейчас у Владимира Александровича столь высокий уровень поддержки, что он может ни с кем не делить места в списке. Зато возможны объединения уже в следующем парламенте, поскольку партии Зеленского может не хватить голосов для формирования большинства,

– сказал Басараб.

По мнению политолога, выбор союзников зависит не от состава "Слуги народа", а от людей, которые "стоят за партией". Также он не исключает вероятность того, что "олигарх Коломойский уже договаривается с будущими союзниками Зеленского".

Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. А избирательная кампания начинается с 24 мая.



Досрочные выборы в Верховную Раду: основные даты