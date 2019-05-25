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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Нові політики грають за старими правилами, – Дейнега

      122 Читать новость на русском
      Парламентські вибори
      Парламентські вибори / www.ukrinform.ua

      Згідно зі свіжими рейтингами, лише чотири чи п'ять партій проходять до нового парламенту. Найбільший рівень підтримки наразі має партія "Слуга народу" чинного президента. Друге місце посідає "Опозиційна платформа – За життя", далі йдуть "БПП" та "Батьківщина", а партія "Сила та честь" остання, яка долає прохідний бар'єр у 5%.

      Як сказав засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега в ефірі програми "Політична анатомія" на 24 каналі, Володимир Зеленський мав би домогтися від парламентарів ухвалення нового виборчого законодавства, а вже потім розпускати Верховну Раду.

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      Також він заявив, що чинний гарант обов'язково втратить рейтинг довіри до осені, тому він і зчинив дострокові парламентські вибори. Віталій зазначив, що чим більше Зеленський конкретизуватиме свої обіцянки, тим швидше він втрачатиме рейтинг. 

      Насправді всі ці розмови про відкриті та закриті списки є другорядними. Для Зеленського важливо провести вибори тут і зараз. Логічніше було б сказати: "Я розпущу парламент, якщо депутати не проголосують за нове виборче законодавство". От це було б ефективніше,
      – повідомив Дейнега.

      Він додав, що наразі молоді люди з незаплямованою репутацією йдуть у нові проекти, які спеціально створені під вибори. Віталій наголосив, що цими проектами керують не дуже чесні люди, тож виходить, що навіть нові політики грають за старими правилами.

       

      Нагадаємо, що дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. А виборча кампанія починається з 24 травня. У цей день вже можуть висуватися кандидати у народні депутати від партій та в мажоритарних округах. Реєстрація кандидатів завершиться 20 червня, а 25 червня – останній день реєстрації в ЦВК.

      З 24 травня кандидати у народні депутати можуть подавати документи для реєстрації до Центральної виборчої комісії. Розпочинати агітацію можна наступного дня після офіційної реєстрації Центрвиборчкомом. Додамо, що в партій буде час лише до 10 червня, щоб провести свої з'їзди та висунути власних кандидатів у нардепи.


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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Політична анатомія Парламентські вибори 2019 Законодавство
      Джерело: 24 канал
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