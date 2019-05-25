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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ
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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Новые политики играют по старым правилам, – Дейнега

      29 Читати новину українською
      Парламентские выборы
      Парламентские выборы / www.ukrinform.ua

      Согласно свежим рейтингам, только четыре или пять партий проходят в новый парламент. Наибольший уровень поддержки сейчас имеет партия "Слуга народа" действующего президента. Второе место занимает "Оппозиционная платформа – За жизнь", далее идут "БПП" и "Батькивщина", а партия "Сила и честь" последняя, которая преодолевает проходной барьер в 5%.

      Как сказал основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега в эфире программы "Политическая анатомия" на 24 канале, Владимир Зеленский должен был бы добиться от парламентариев принятия нового избирательного законодательства, а уже потом распускать Верховную Раду.

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      Также он заявил, что действующий гарант обязательно потеряет рейтинг доверия к осени, поэтому он и устроил досрочные парламентские выборы. Виталий отметил, что чем больше Зеленский будет конкретизировать свои обещания, тем быстрее он будет терять рейтинг.

      На самом деле все эти разговоры об открытых и закрытых списках являются второстепенными. Для Зеленского важно провести выборы здесь и сейчас. Логичнее было бы сказать: "Я распущу парламент, если депутаты не проголосуют за новое избирательное законодательство". Вот это было бы эффективнее,
      – сообщил Дейнега.

      Он добавил, что сейчас молодые люди с незапятнанной репутацией идут в новые проекты, которые специально созданы под выборы. Виталий подчеркнул, что этими проектами руководят не очень честные люди, поэтому получается, что даже новые политики играют по старым правилам.

       

      Напомним, что досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. А избирательная кампания начинается с 24 мая. В этот день уже могут выдвигаться кандидаты в народные депутаты от партий и в мажоритарных округах. Регистрация кандидатов завершится 20 июня, а 25 июня – последний день регистрации в ЦИК.

      С 24 мая кандидаты в народные депутаты могут подавать документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию. Начинать агитацию можно на следующий день после официальной регистрации Центризбиркомом. Добавим, что у партий будет время только до 10 июня, чтобы провести свои съезды и выдвинуть собственных кандидатов в нардепы.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Законодательство Парламентские выборы 2019 Политическая анатомия
      Источник: 24 канал
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