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      Зеленський поступив "по-пацанячи", – політолог про його президентство

      160 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / 24 канал

      На особистому рівні новий президент України Володимир Зеленський демонструє перехід з зони комфорту. Про це в в ефірі програми "Політична анатомія" на 24 каналі сказав політолог Леонід Швець.

      Він додав, що його любить вся країна, діти просять у нього автографи, у нього є прекрасна жінка та мільйони. А він, чомусь залазить у басейн з сірчаною кислотою.

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      Найбільше питання для мене – для чого йому потрібне президентство. Поки що у мене дуже проста відповідь – це "по-пацанячому". Він пішов на слабо і це не погано. Коли за грошима – це гірше,
      – зазначив Леонід Швець.

      "Перше, напевно, перевірити слабо з олігархом Ігорем Коломойським. Зараз його постійно тримають під лупою з питаннями: а що там Коломойський? Це схожа ситуація з президентом США Дональдом Трампом, якого постійно питають про росіян і Володимира Путіна", – додав політолог.

      Поки що, перший рішучий крок, хоч і незрозумілий, він зробив – увійшов в українську політику, почавши з найвищої посади. Президентом України страшно бути в саме такий період,
      – підсумував Леонід Швець.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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