Зеленський поступив "по-пацанячи", – політолог про його президентство

На особистому рівні новий президент України Володимир Зеленський демонструє перехід з зони комфорту. Про це в в ефірі програми "Політична анатомія" на 24 каналі сказав політолог Леонід Швець.

Він додав, що його любить вся країна, діти просять у нього автографи, у нього є прекрасна жінка та мільйони. А він, чомусь залазить у басейн з сірчаною кислотою.

Читайте також: Ця Рада найкраща за всю історію України: експерт розкритикував позачергові вибори

Найбільше питання для мене – для чого йому потрібне президентство. Поки що у мене дуже проста відповідь – це "по-пацанячому". Він пішов на слабо і це не погано. Коли за грошима – це гірше,

– зазначив Леонід Швець.

"Перше, напевно, перевірити слабо з олігархом Ігорем Коломойським. Зараз його постійно тримають під лупою з питаннями: а що там Коломойський? Це схожа ситуація з президентом США Дональдом Трампом, якого постійно питають про росіян і Володимира Путіна", – додав політолог.

Поки що, перший рішучий крок, хоч і незрозумілий, він зробив – увійшов в українську політику, почавши з найвищої посади. Президентом України страшно бути в саме такий період,

– підсумував Леонід Швець.