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      Зеленский поступил "по-пацански", – политолог о его президентстве

      135 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / 24 канал

      На личном уровне новый президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует переход из зоны комфорта. Об этом в в эфире программы "Политическая анатомия" на 24 канале сказал политолог Леонид Швец.

      Он добавил, что его любит вся страна, дети просят у него автографы, у него есть прекрасная жена и миллионы. А он, почему-то залезает в бассейн с серной кислотой.

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      Самый большой вопрос для меня – для чего ему нужно президентство. Пока у меня очень простой ответ это "по-пацански". Он пошел на слабо и это не плохо. Когда за деньгами – это хуже,
      – отметил Леонид Швец.

      "Первое, наверное, проверить слабо с олигархом Игорем Коломойским. Сейчас его постоянно держат под лупой с вопросами: а что там Коломойский? Это похожая ситуация с президентом США Дональдом Трампом, которого постоянно спрашивают о россиянах и Владимире Путине", – добавил политолог.

      Пока что, первый решительный шаг, хоть и непонятный, он сделал – вошел в украинскую политику, начав с самого высокого поста. Президентом Украины страшно быть в именно такой период,
      – подытожил Леонид Швец.

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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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