Зеленский поступил "по-пацански", – политолог о его президентстве

На личном уровне новый президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует переход из зоны комфорта. Об этом в в эфире программы "Политическая анатомия" на 24 канале сказал политолог Леонид Швец.

Он добавил, что его любит вся страна, дети просят у него автографы, у него есть прекрасная жена и миллионы. А он, почему-то залезает в бассейн с серной кислотой.

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Самый большой вопрос для меня – для чего ему нужно президентство. Пока у меня очень простой ответ – это "по-пацански". Он пошел на слабо и это не плохо. Когда за деньгами – это хуже,

– отметил Леонид Швец.

"Первое, наверное, проверить слабо с олигархом Игорем Коломойским. Сейчас его постоянно держат под лупой с вопросами: а что там Коломойский? Это похожая ситуация с президентом США Дональдом Трампом, которого постоянно спрашивают о россиянах и Владимире Путине", – добавил политолог.

Пока что, первый решительный шаг, хоть и непонятный, он сделал – вошел в украинскую политику, начав с самого высокого поста. Президентом Украины страшно быть в именно такой период,

– подытожил Леонид Швец.