Про імпічмент і референдум: Зеленський планує подати в Раду низку законопроектів

У команді президента Володимира Зеленського вже розробили низку законопроектів, які готові внести на розгляд Верховної Ради. Серед них - питання про імпічмент президента, проведення референдуму та відкликання народних депутатів

Представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук в ефірі програми "Свобода слова" розповів, що Зеленський у подальшому буде ініцюювати прийняття цих законопроектів.

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Ми будемо напрацьовувати і подавати в парламент ще й інші ініціативи, які знайшли підтримку в програмі президента. Це, перш за все, питання, пов'язані з прямою демократією, яка існує в усьому світі. Питання імпічменту президента. Питання відкликання народних депутатів, що зараз неможливо зробити. Це питання референдуму,

– сказав він.

За словами радника Зеленського, президент запропонує цілу низку законопроектів, серед яких законодавче вето народу і "великий блок антикорупційних законопроектів".

"Це і питання накладення законодавчого вето, коли народ повинен вирішувати, чи підходить це закон, чи ні. Це питання впливу народу на владу. Окрім того, буде великий блок антикорупційних законопроектів. Адже ми тільки проголошуємо боротьбу з корупцією, але до цих пір немає реального механізму впливу на корупціонерів, немає реальних посадок. У нас є напрацьований цілий блок таких законопроектів, які ми готові внести. Але куди внести?", – додав представник президента у Раді.

Цими словами Стефанчук нагадав, що ідею Зеленського про скасування мажоритарки і зниження прохідного бар'єру Рада навіть не включила до порядку.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що у разі його перемоги на президентських виборах, перш за все планує зняти недоторканність із президента України, народних депутатів і суддів. Тому він обіцяв подати на розгляд Верховній раді законопроект про імпічмент президента.

Що відомо про законодавчі ініціативи Зеленського? Зеленський заявляв, що у разі його перемоги на президентських виборах, перш за все планує зняти недоторканність із президента України, народних депутатів і суддів. Тому він обіцяв подати на розгляд Верховній раді законопроект про імпічмент президента.



Заступник голови АП Руслан Рябошапка розповів, що команда Зеленського вже підготувала текст законопроекту про імпічмент Президента України, а також про зняття з нього усіх імунітетів. Цей документ готують до подачі у Верховну Раду. ВОдночас, законопроект про зняття недоторканності з народних депутатів – вже давно у Раді і чекає на розгляд у другому читанні.



Зауважимо, перший досвід взаємин Зеленського та парламенту є негативним. Президент після інавгурації та заяви про розпуск Ради вніс два законопроекти – про внесення змін до закону про вибори та про здійснення публічних закупівель під час виборчого процесу. Однак, на терміновому засіданні 22 травня депутати навіть не включили їх до порядку денного.