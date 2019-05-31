Зеленский внес в Раду законопроект об избирательных правах военных
Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих. Этот документ должен внести изменения в закон "О выборах народных депутатов Украины".
Проект закона зарегистрирован в Верховной Раде 31 мая, однако текст документа пока отсутствует. При этом Зеленский определил законопроект как неотложный.
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Какие еще законопроекты внес Зеленский за дни своего президентства?
- Зеленский вносил в Раду проекты законов "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса, а также "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины". Однако парламент провалил оба законопроекта, не включив их даже в повестку дня.
- После этого Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте президента Украины. Текст документа уже опубликовали на сайте парламента. Вероятно, проект поставят на голосование на следующей пленарной неделе – в четверг, 6 июня.
- В ближайшее время президент подаст в парламент законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.
Источник: 24 Канал
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