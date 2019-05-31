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      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Зеленский внес в Раду законопроект об избирательных правах военных

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      Зеленский внес в парламент законопроект об избирательных правах военных
      Зеленский внес в парламент законопроект об избирательных правах военных / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих. Этот документ должен внести изменения в закон "О выборах народных депутатов Украины".

      Проект закона зарегистрирован в Верховной Раде 31 мая, однако текст документа пока отсутствует. При этом Зеленский определил законопроект как неотложный.

      Читайте также: Досрочные парламентские выборы в Украине: все, что надо знать

      Какие еще законопроекты внес Зеленский за дни своего президентства?

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Вооруженные силы Украины Законодательство Владимир Зеленский Новости политики
      Источник: 24 Канал
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