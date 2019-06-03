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      Рада зарегистрировала законопроект Зеленского о наказании за незаконное обогащение

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      Закон о незаконном обогащении зарегистрировали в Раде
      Закон о незаконном обогащении зарегистрировали в Раде / Иллюстративное фото (Shutterstock)

      Проект закона о конфискации незаконных состояний чиновников и наказании за приобретение таких состояний внес в парламент президент Владимир Зеленский. Верховная Рада зарегистрировала законопроект 3 июня.

      Информацию об этом можно увидеть на официальном сайте украинского парламента, однако текст законопроекта еще не опубликовали.

      Ранее 24 канал писал, что Зеленский собирается подать в Раду законопроект о незаконном обогащении

      Инициатором проекта закона 10358 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов" от 3 июня является Президент Украины Владимир Зеленский.

      Проект зарегистрировали, текста его пока нет, но известно, что профильным комитетом Рады для предварительного рассмотрения является Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

      Почему статью о незаконном обогащении отменили?​
      В феврале 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Мотивация КС – положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

      Напомним, уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году после Революции Достоинства. Это было одним из требований Евросоюза во исполнение Плана действий по визовой либерализации. Также это было одним из обязательств Украины перед МВФ.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Законодательство Верховная Рада Конституционный суд
      Источник: 24 канал
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