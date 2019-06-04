В Раде отказались рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Нардепы не смогли включить в повестку дня сессии законопроект Зеленского об импичменте президента. Поддержали рассмотрение документа лишь 110 народных избранников.

Это означает, что к рассмотрению проекта №10340 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)", скорее всего, вернутся уже после досрочных выборов в парламент. Поскольку десятая сессия Верховной Рады заканчивается 19 июля, а выборы состоятся 21 июля.

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Владимир Зеленский 29 мая подал в Верховную Раду законопроект об импичменте президента Украины.

Что такое импичмент?Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого должностного лица и отстранение его от должности.



Законопроект Зеленского об импичменте

Текст документа опубликован на сайте парламента.

Что говорил Зеленский об импичменте?Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял, что в случае его победы на президентских выборах, прежде всего планирует снять неприкосновенность с президента Украины, народных депутатов и судей. Поэтому он обещал подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект об импичменте президента.



"Важно, что я хочу остаться собой. Я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, которых ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон об импичменте. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной Рады или там какие-то отдельные чиновные мужи. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достойным их выбора", – говорил Зеленский.