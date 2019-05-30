Законопроект об импичменте от Зеленского: преимущества и недостатки

Если бы в Украине был качественный закон об импичменте, люди бы не выходили на Майдан, а отстранить от должности президента можно было бы без уличных протестов. С другой стороны, все зависит от законодательной процедуры, которая может настолько усложнить этот процесс, что фактически сделать это будет почти невозможно.

О нюансах законопроекта "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичменте)", который подан в парламент президентом – в материале 24 канала.

Импичмент сегодня

Процедура импичмента президента сейчас прописана в Конституции Украины. Для того, чтобы ее реализовать на практике, нужно большинством народных депутатов – 226 голосов – инициировать импичмент. Это возможно в случае "государственной измены или другого преступления". Выяснять, совершено преступление или нет, должна специальная временная следственная комиссия, результаты расследования которой должно одобрить парламентское конституционное большинство. Затем Конституционный Суд проверяет дело на конституционность процедуры, а уже судьи Верховного Суда выясняют, были ли эти обвинения обоснованными.

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В случае, если все обвинения будут доказаны, тогда отправить в отставку президента должны три четверти депутатов, то есть нужно минимум 338 голосов. Однако эксперты уверяют – процедура импичмента вроде бы есть, но реализовать ее на практике почти невозможно.

В свое время один из разработчиков Конституции и экс-министр юстиции Сергей Головатый отмечал, что в 1996 году вопрос стоял так, чтобы процедуру импичмента прописать таким образом, чтобы реально ее никогда нельзя было осуществить.



Процедура импичмента прописана в Конституции, но реализовать ее на практике сложно

В 2010 году в законе О Регламенте работы ВРУ тоже прописали процедуру объявления импичмента президенту. Депутаты детально выписали все процедуры: создание специальной комиссии, избрание специальных следователей и прокурора для расследования преступлений президента.

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Презентуя свой проект закона, представитель президента в ВРУ Руслан Стефанчук сказал, что раньше не было закона, где была бы целостно прописана процедура импичмента, как отдельная процедура. Объясняя, почему это должен быть отдельный закон, чиновник заявил, что мы не можем спрятать эту процедуру в регламент ВРУ, в котором прописана деятельность парламента.

Процедура импичмента выходит за рамки деятельности ВРУ. Она включает деятельность Конституционного Суда, Верховного Суда и тому подобное. Почему не может быть во временных следственных комиссиях? Потому что это лишь часть процедуры импичмента и не включает в себя другие составляющие. И, когда мы говорим о выводах временных следственных комиссий, специальных временных следственных комиссий, они также могут быть составляющими,

– отметил Руслан Стефанчук.

Нюансы законопроекта

Анализируя представленный президентом законопроект, юристы соглашаются с тем, что с политической точки зрения – это правильный ход, и такой закон должен быть. Что касается юридического совершенства, этот документ очень далек от того, чтобы выполнить две главные цели – удовлетворить общество и на практике эффективно работать.

Читая законопроект, стоит обратить внимание на то, что отстранить от должности президента можно только за государственную измену или другое преступление. Это требование нового законопроекта дублирует Конституцию. Тогда как в большинстве цивилизованных стран президент может быть смещен с должности за аморальные поступки.

Считаю, что это первый недостаток законопроекта – устранение с должности за государственную измену и другие преступления. Зачем выделять только одно преступление, ведь их много. У нас можно уволить за однократный аморальный поступок учителя, руководителя. Это позволяет сделать трудовой кодекс. Тогда – почему нельзя президента? Это нелогично,

– констатирует адвокат, кандидат юридических наук Василий Мирошниченко.

Решение об импичменте считается принятым, если за него проголосуют три четверти народных депутатов от конституционного состава народных депутатов. Поэтому нет риска, что за не такой уж и тяжкий аморальный поступок устранят с должности главу государства. Речь пойдет об экстраординарных негативных случаях.



Собрать депутатское большинство для отстранения президента от должности непросто

Авторы законопроекта попытались сделать процедуру, которая, будто бы, напоминает обычное следствие (создается специальный прокурор и следователи, часть из которых – депутаты). И они должны, в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, осуществлять полномочия. Правда, полноценными следователями являются только депутаты. А те следователи, которые не имеют депутатского мандата, должны выполнять указания комиссии. Две категории следователей в комиссии – тоже нелогично.

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По мнению адвоката, желательно устранить разницу в правовом статусе членов специальных следственных комиссий депутатов.

Желательно, чтобы специальный прокурор был из числа людей, которые работали в прокуратуре, так как он фактически осуществляет обвинение, поэтому должен иметь опыт работы на прокурорской, судебной или следственной должности. Считаю, что это должен быть специалист, поскольку это слишком высокая должность, на которую ложится очень серьезная ответственность. Судя по тексту законопроекта, на эту должность может попасть, скажем так, любитель,

– считает Василий Мирошниченко.

Для защиты президента законопроект предлагает привлекать лицо, которое имеет опыт работы в сфере права 10 лет. То есть нотариус, ученый или частный исполнитель с таким стажем работы может защищать президента. И это, по сути, в уголовном производстве.

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Не понятно почему ограничивают президента в праве выбора профессионального защитника. Почему его защитник должен иметь 10 лет стажа? А если глава государства захочет взять специалиста с 9-летним стажем работы? Возможно, он ему больше доверяет? Другое дело, могли бы поставить требование, чтобы это был профессиональный адвокат,

– добавляет адвокат.

Стоит напомнить, что сейчас на судебные процессы не допускают просто юристов. Это должен быть адвокат. Исключения составляют мелкие дела. Получается, если к этому процессу позволяют допускать просто юристов – это мелкое дело?!

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Также в законопроект перенесли конституционную норму, согласно которой решение об импичменте будет считаться принятым, если за него проголосуют не меньше трех четвертей народных депутатов от конституционного состава ВРУ. Правда, при нынешней системе парламентских выборов, 21 июля будет избран новый состав Рады, но не все мажоритарные округа будут образованы. То есть части округов не будут представлены – аннексированный Крым и оккупированная часть Донбасса не будут иметь своих депутатов. Соответственно, мы будем иметь меньше депутатов от списочного состава. Как следствие, три четверти будет крайне трудно собрать. Следовательно, эту норму можно было бы скорректировать, но тогда вместе с законом надо подавать проект изменений в Конституцию.