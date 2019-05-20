Как Зеленский перехитрил парламент с досрочными выборами?

Зеленский намеренно демонстративно поставил задачу нардепам, зная, что Верховная Рада из-за низкой квалификации и моральных качеств их не выполнит.

Такое мнение 24 каналу высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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Зеленский сделал хитро. Для роспуска парламента он использует не юридические основание, а политические аргументы – ожидания населения и прямое публичное обвинение народных депутатов в низкой квалификации. Они не смогут принять предложенные им законы. Через два месяца Зеленский заявит: я их попросил принять важные законы, а они не сделали. Не выбирайте этих людей,

– отмечает Виктор Небоженко.

Эксперт отмечает: во время инаугурации Зеленский предложил парламентариям с сегодняшнего дня в течение двух месяцев принять ряд важных законов. От отмены депутатской неприкосновенности – до введения наказания за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс. Зеленский, отмечает Небоженко, хорошо знает, что они не справятся за два месяца. Этим он говорит: если вы это не сделаете, то никто из вас не пройдет в новый парламент.

Почему распалась коалиция?Фракция "Народный фронт" 17 мая заявила о своем выходе из парламентской коалиции "Европейская Украина". По словам председателя фракции "Народного фронта" Максима Бурбака, коалиция выполнила свои задачи. Заложен фундамент сильной и успешной Украины. И это – будущее. Надо строить дальше. Поэтому НФ выходит из действующей коалиции, и инициирует формирование новой коалиции с новой повесткой дня. На формирование отводится 30 дней. После чего Президент Украины не будет иметь права распускать парламент.

По словам специалиста, даже если выборы будут осенью, то президентская машина Зеленского будет говорить украинцам о нынешних парламентариях: они не оправдали ваших ожиданий. В парламенте, подчеркивает Виктор Небоженко, рассчитывали на юридическое крючкотворство с вопросом досрочных выборов, а Зеленский действует политическими методами. В Верховной Раде не рассчитывали, что будут политические выпады. Они к такому были не готовы, но и им придется это проглотить.

О чем заявил Владимир Зеленский во время инаугурации?Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва. "Уважаемые депутаты, вы назначили сами инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня вечеринок не будет, будем с вами работать. Поэтому я очень прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые избирательные списки", – сказал Зеленский.



Он также призвал народных депутатов сегодня работать и принять ряд неотложных законов и уволить от должностей председателя Службы безопасности, генерального прокурора, министра обороны Украины.

Инаугурация Владимира Зеленского: смотрите видео