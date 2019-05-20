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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Як Зеленський перехитрив парламент з достроковими виборами?

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      Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду
      Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду / 24 канал

      Зеленський навмисно демонстративно поставив завдання нардепам, знаючи, що Верховна Рада через низьку кваліфікацію і моральні якості їх не виконає.

      Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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      Зеленський зробив хитро. Для розпуску парламенту він використовує не юридичні підстави, а політичні аргументи –  очікування населення і пряме публічне звинувачення народних депутатів у низькій кваліфікації. Вони не зможуть ухвалити запропоновані ним закони. Через два місяці Зеленський заявить: я їх попросив прийняти важливі закони, а вони не зробили. Не вибирайте цих людей,
      –  наголошує Віктор Небоженко.

      Експерт зауважує: під час інавгурації Зеленський запропонував парламентарям з сьогоднішнього дня протягом двох місяців прийняти низку важливих законів. Від скасування депутатської недоторканності –  до введення покарання за незаконне збагачення і новий Виборчий кодекс. Зеленський, зазначає Небоженко, добре знає, що вони не впораються за два місяці. Цим він говорить: якщо ви це не зробите, то ніхто з вас не пройде в новий парламент.

      Чому розпалася коаліція? Фракція "Народний фронт" 17 травня заявила про свій вихід з парламентської коаліції "Європейська Україна". За словами голови фракції "Народного фронту" Максима Бурбака, коаліція виконала свої завдання. Закладено фундамент сильної і успішної України. І це – майбутнє. Треба будувати далі. Тому НФ виходить з діючої коаліції, і ініціює формування нової коаліції з новим порядком денним. На формування відводиться 30 днів. Після чого Президент України не матиме права розпускати парламент.

      За словами фахівця, навіть якщо вибори будуть восени, то президентська машина Зеленського говоритиме українцям про нинішніх парламентаріїв: вони не виправдали ваших очікувань. У парламенті, підкреслює Віктор Небоженко, розраховували на юридичне крючкотворство з питанням дострокових виборів, а Зеленський діє політичними методами. У Верховній Раді не розраховували, що будуть політичні випади. Вони до такого були не готові, але і їм доведеться це проковтнути.

      Про що заявив Володимир Зеленський під час інавгурації? Президент України Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації заявив, що планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання. "Шановні депутати, ви призначили самі інавгурацію в понеділок, у робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати. Тому я дуже прошу вас прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті виборчі списки", – сказав Зеленський.

      Він також закликав народних депутатів сьогодні працювати та ухвалити низку невідкладних законів та звільнити з посад голову Служби безпеки, генерального прокурора, міністра оборони України.

      Інавгурація Володимира Зеленського: дивіться відео

       

       

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      Інавгурація Володимира Зеленського: з'явилась перша реакція Росії
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Інавгурація Зеленського Новини України Новини політики Розпуск Ради Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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