Новообрані депутати вперше зібрались у Раді: відео

Новообрані депутати зібрались на засідання підготовчої депутатської групи під головуванням ще чинного спікера парламенту Андрія Парубія.

За словами кореспондентки 24 каналу, майбутні народні обранці мають узгодити дату складання присяги та першочергові питання, які розглянуть у перші дні роботи.

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Всього на зібрання приїхали 25 представників від партій, які пройшли до Верховної Ради:

"Слуга народу" – 17 осіб; "Опозиційна платформа – За життя" – 3; Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 2; "Європейська Солідарність" – 2; "Голос" – 1.

До слова, раніше представник президента у Кабміні Андрій Герус заявив, що перше засідання новообраного парламенту відбудеться 3 вересня. Найімовірніше, після цього почнуться переговори про перші призначення.

Кого українці обрали до Верховної Ради 9 скликання? Монобільшість у новому парламенті може створити президентська партія "Слуга народу". За неї проголосувало найбільше виборців (43,16%). Велику кількість обранців завела у Раду й партія кума Путіна – Медведчука. Так, за "Опозиційну платформу – За життя" проголосували 13,05%. До нового парламенту увійдуть також "Європейська Солідарність"(8,10%), "Батьківщина"(8,18%) і "Голос" (5,82%).



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