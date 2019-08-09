15:19
9 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зюганов проти Америки. Як Рашка скомуніздила безпілотник
      Вєсті Кремля
      21:26, 8 серпня
      Вєсті.UA: "Кінець" епохи бідності. Надя Савченко чкурнула на Північ – нове завдання Путіна?
      Вєсті.UA
      19:49, 8 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Новообрані депутати вперше зібрались у Раді: відео

      266 Читать новость на русском

      Новообрані депутати зібрались на засідання підготовчої депутатської групи під головуванням ще чинного спікера парламенту Андрія Парубія.

      За словами кореспондентки 24 каналу, майбутні народні обранці мають узгодити дату складання присяги та першочергові питання, які розглянуть у перші дні роботи.

      Цікаво! 14 кандидатів до Ради, за яких не проголосувала жодна людина

      Всього на зібрання приїхали 25 представників від партій, які пройшли до Верховної Ради:

      1. "Слуга народу" – 17 осіб;
      2. "Опозиційна платформа – За життя" – 3;
      3. Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 2;
      4. "Європейська Солідарність" – 2;
      5. "Голос" – 1.

      До слова, раніше представник президента у Кабміні Андрій Герус заявив, що перше засідання новообраного парламенту відбудеться 3 вересня. Найімовірніше, після цього почнуться переговори про перші призначення.

      Кого українці обрали до Верховної Ради 9 скликання? Монобільшість у новому парламенті може створити президентська партія "Слуга народу". За неї проголосувало найбільше виборців (43,16%). Велику кількість обранців завела у Раду й партія кума Путіна – Медведчука. Так, за "Опозиційну платформу – За життя" проголосували 13,05%. До нового парламенту увійдуть також "Європейська Солідарність"(8,10%), "Батьківщина"(8,18%) і "Голос" (5,82%).

      парламент 2019
      Скільки місць у Верховній Раді займуть партії / Інфографіка 24 канал

      blog_ava
      Коли святкують Спаса 2019: Медовий, Яблучний і Горіховий
      сьогодні
      14924
      Теги: Новини України Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Слуга народу Партія Голос ВО Батьківщина Європейська солідарність Андрій Парубій
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Боротьба за фінансові потоки в "ЛНР" не припиняється
      сьогодні , 15:01 Боротьба за фінансові потоки в "ЛНР" не припиняється
      Дмитро Снєгирьов 262
      Продажа земли: каких изменений ждать украинцам
      сьогодні , 13:35 Продажа земли: каких изменений ждать украинцам
      Сергій Фурса 493
      Яке пиво подобається українцям?
      сьогодні , 09:00 Яке пиво подобається українцям?
      1083
      НАБУ разрушает одну из самых известных схем Петра Порошенко
      сьогодні , 12:00 НАБУ разрушает одну из самых известных схем Петра Порошенко
      Юрій Бутусов 4090
      Підвищення зарплат депутатам – захист від вливу олігархів
      сьогодні , 08:50 Підвищення зарплат депутатам – захист від вливу олігархів
      Блог Соцмережі 1083
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук