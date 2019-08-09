Новоизбранные депутаты впервые собрались в Раде: видео
Новоизбранные депутаты собрались на заседание подготовительной депутатской группы под председательством еще действующего спикера парламента Андрея Парубия.
По словам корреспондентки 24 канала, будущие народные избранники должны согласовать дату составления присяги и первоочередные вопросы, которые рассмотрят в первые дни работы.
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Всего на собрание приехали 25 представителей от партий, которые прошли в Верховную Раду:
- "Слуга народа" – 17 человек;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь – 3;
- Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 2;
- "Европейская Солидарность" – 2;
- "Голос" – 1.
К слову, ранее представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что первое заседание новоизбранного парламента состоится 3 сентября. Скорее всего, после этого начнутся переговоры о первых назначениях.
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Монобольшинство в новом парламенте может создать президентская партия "Слуга народа". За нее проголосовало больше всего избирателей (43,16%). Большое количество избранников завела в Раду и партия кума Путина – Медведчука. Так ,за "Оппозиционную платформу - за жизнь" проголосовали 13,05%. В новый парламент войдут также "Европейская Солидарность"(8,10%), "Батькивщина"(8,18%) и "Голос" (5,82%).
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