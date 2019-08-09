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      Новоизбранные депутаты впервые собрались в Раде: видео

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      Новоизбранные депутаты собрались на заседание подготовительной депутатской группы под председательством еще действующего спикера парламента Андрея Парубия.

      По словам корреспондентки 24 канала, будущие народные избранники должны согласовать дату составления присяги и первоочередные вопросы, которые рассмотрят в первые дни работы.

       Интересно! 14 кандидатов в Совет, за которых не проголосовал ни один человек

      Всего на собрание приехали 25 представителей от партий, которые прошли в Верховную Раду:

      1. "Слуга народа" – 17 человек;
      2. "Оппозиционная платформа – За  жизнь –  3;
      3. Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 2;
      4. "Европейская Солидарность" – 2;
      5. "Голос" – 1.

      К слову, ранее представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что первое заседание новоизбранного парламента состоится 3 сентября. Скорее всего, после этого начнутся переговоры о первых назначениях.

      Кого украинцы избрали в Верховную Раду 9 созыва?
      Монобольшинство в новом парламенте может создать президентская партия "Слуга народа". За нее проголосовало больше всего избирателей (43,16%). Большое количество избранников завела в Раду и партия кума Путина – Медведчука. Так ,за "Оппозиционную платформу - за жизнь" проголосовали 13,05%. В новый парламент войдут также "Европейская Солидарность"(8,10%), "Батькивщина"(8,18%) и "Голос" (5,82%).

      парламент 2019
      Сколько мест в Верховной Раде займут партии / Инфографика 24 канал

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      Теги: Новости Украины Слуга народа Парламентские выборы 2019 Верховная Рада Европейская солидарность ВО Батькивщина Партия Голос Андрей Парубий
      Источник: 24 канал
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