14 кандидатов в Раду, за которых не проголосовал ни один человек: имена
Активисты движения "Честно" назвали 14 кандидатов на выборах в Верховную Раду, которые не получили ни одного голоса. Все они шли как самовыдвиженцы на округах № 51 и № 105 в Донецкой и Луганской областях.
Это свидетельствует о том, что кандидаты не проголосовали даже сами за себя, поэтому, очевидно, это была чисто техническое участие в выборах.
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14 кандидатов в Раду, за которых не проголосовал ни один человек:
► Округ №51:
- Житинский Игорь Юрьевич
- Карбан Игорь Алексеевич
- Кроха Олег Григорьевич
- Олейник Андрей Юрьевич
- Остапенко Леся Григорьевна
- Ромашкина Алина Александровна
- Степаненко Александр Леонидович
- Чанов Дмитрий Геннадьевич
- Черенкова Марина Анатольевна
- Шморгун Юрий Иванович
- Ясиновский Владимир Николаевич
Интересно, что на 51-м округе баллотировалась и Надежда Савченко, которая получила 8 голосов. А победу одержал Александр Ковалев – самовыдвиженец.
Александр Ковалев
Что известно о Ковалеве?
ГПУ обвинила Ковалева в том, что он помог бежать из Киева так называемой "черной роте "Беркута", которая убивала участников Майдана. И именно он, по мнению прокуроров, помог этим "беркутовцам" избавиться от оружия, из которого были совершены расстрелы.
► Округ №105:
- Никитченко Владимир Олегович
- Подгорная Дарья Сергеевна
- Смольников Иван Станиславович
Отметим, что на 102-м избирательном округе победила Виктория Гриб от партии "Оппозиционный блок", а второе место занял брат кума Путина – Сергей Медведчук.
Виктория Гриб