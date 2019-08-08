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      14 кандидатов в Раду, за которых не проголосовал ни один человек: имена

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      14 кандидатов в Раду, за которых не проголосовал ни один человек
      14 кандидатов в Раду, за которых не проголосовал ни один человек / Фото из открытых источников

      Активисты движения "Честно" назвали 14 кандидатов на выборах в Верховную Раду, которые не получили ни одного голоса. Все они шли как самовыдвиженцы на округах № 51 и № 105 в Донецкой и Луганской областях.

      Это свидетельствует о том, что кандидаты не проголосовали даже сами за себя, поэтому, очевидно, это была чисто техническое участие в выборах.

       Интересно: Помогали "Беркуту" и благодарили Путина: какие скандальные депутаты-сепаратисты попадут в Раду

      14 кандидатов в Раду, за которых не проголосовал ни один человек:

      Округ №51:

      1. Житинский Игорь Юрьевич
      2. Карбан Игорь Алексеевич
      3. Кроха Олег Григорьевич
      4. Олейник Андрей Юрьевич
      5. Остапенко Леся Григорьевна
      6. Ромашкина Алина Александровна
      7. Степаненко Александр Леонидович
      8. Чанов Дмитрий Геннадьевич
      9. Черенкова Марина Анатольевна
      10. Шморгун Юрий Иванович
      11. Ясиновский Владимир Николаевич

      Интересно, что на 51-м округе баллотировалась и Надежда Савченко, которая получила 8 голосов. А победу одержал Александр Ковалев – самовыдвиженец.

      Олександр Ковальов

      Александр Ковалев

      Что известно о Ковалеве?
      ГПУ обвинила Ковалева в том, что он помог бежать из Киева так называемой "черной роте "Беркута", которая убивала участников Майдана. И именно он, по мнению прокуроров, помог этим "беркутовцам" избавиться от оружия, из которого были совершены расстрелы.

      ► Округ №105:

      1. Никитченко Владимир Олегович
      2. Подгорная Дарья Сергеевна
      3. Смольников Иван Станиславович

      Отметим, что на 102-м избирательном округе победила Виктория Гриб от партии "Оппозиционный блок", а второе место занял брат кума Путина – Сергей Медведчук.

      Вікторія Гриб
      Виктория Гриб


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      Источник: 24 канал
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