14 кандидатів до Ради, за яких не проголосувала жодна людина: імена
Активісти руху "Чесно" назвали 14 кандидатів на виборах до Верховної Ради, які не отримали жодного голосу. Всі вони йшли як самовисуванці на округах №51 та №105 у Донецькій та Луганській областях.
Це свідчить про те, що кандидати не проголосували навіть самі за себе, тому, очевидно, це була суто технічна участь у виборах.
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14 кандидатів до Ради, за яких не проголосувала жодна людина:
► Округ №51:
- Житінський Ігор Юрійович
- Карбан Ігор Олексійович
- Кроха Олег Григорович
- Олійник Андрій Юрійович
- Остапенко Леся Григорівна
- Ромашкіна Аліна Олександрівна
- Степаненко Олександр Леонідович
- Чанов Дмитро Геннадійович
- Черенкова Марина Анатоліївна
- Шморгун Юрій Іванович
- Ясиновський Володимир Миколайович
Цікаво, що на 51-му окрузі балотувалася і Надія Савченко, яка отримала 8 голосів. А перемогу здобув Олександр Ковальов – самовисуванець.
Олександр Ковальов
Що відомо про Ковальова? ГПУ звинуватила Ковальова в тому, що він допоміг втекти з Києва так званій чорній роті "Беркуту", яка вбивала учасників Майдану. І саме він, на думку прокурорів, допоміг цим "беркутівцям" позбутися зброї, з якої було вчинено розстріли.
► Округ №105:
- Нікітченко Володимир Олегович
- Подгорна Дарія Сергіївна
- Смольніков Іван Станіславович
Зазначимо, що на 102-му виборчому окрузі перемогла Вікторія Гриб від партії "Опозиційний блок", а друге місце зайняв брат кума Путіна – Сергій Медведчук.
Вікторія Гриб