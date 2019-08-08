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      14 кандидатів до Ради, за яких не проголосувала жодна людина: імена

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      14 кандидатів до Ради, за яких не проголосувала жодна людина
      14 кандидатів до Ради, за яких не проголосувала жодна людина / Фото з відкритих джерел

      Активісти руху "Чесно" назвали 14 кандидатів на виборах до Верховної Ради, які не отримали жодного голосу. Всі вони йшли як самовисуванці на округах №51 та №105 у Донецькій та Луганській областях.

      Це свідчить про те, що кандидати не проголосували навіть самі за себе, тому, очевидно, це була суто технічна участь у виборах.

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      14 кандидатів до Ради, за яких не проголосувала жодна людина:

      ► Округ №51:

      1. Житінський Ігор Юрійович 
      2. Карбан Ігор Олексійович 
      3. Кроха Олег Григорович 
      4. Олійник Андрій Юрійович 
      5. Остапенко Леся Григорівна 
      6. Ромашкіна Аліна Олександрівна 
      7. Степаненко Олександр Леонідович 
      8. Чанов Дмитро Геннадійович
      9. Черенкова Марина Анатоліївна
      10. Шморгун Юрій Іванович
      11. Ясиновський Володимир Миколайович

      Цікаво, що на 51-му окрузі балотувалася і Надія Савченко, яка отримала 8 голосів. А перемогу здобув Олександр Ковальов – самовисуванець.

      Олександр Ковальов
      Олександр Ковальов

      Що відомо про Ковальова? ГПУ звинуватила Ковальова в тому, що він допоміг втекти з Києва так званій чорній роті "Беркуту", яка вбивала учасників Майдану. І саме він, на думку прокурорів, допоміг цим "беркутівцям" позбутися зброї, з якої було вчинено розстріли.

      ► Округ №105:

      1. Нікітченко Володимир Олегович
      2. Подгорна Дарія Сергіївна
      3. Смольніков Іван Станіславович

      Зазначимо, що на 102-му виборчому окрузі перемогла Вікторія Гриб від партії "Опозиційний блок", а друге місце зайняв брат кума Путіна – Сергій Медведчук.

      Вікторія Гриб
      Вікторія Гриб


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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Опозиційний блок Опозиційна платформа – За життя Новини Донецька Новини Луганська
      Джерело: 24 канал
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