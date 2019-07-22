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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      За Савченко проголосувало 8 людей

      17399 Читать новость на русском
      Надія Савченко
      Надія Савченко / glavcom.ua

      Надія Савченко балотувалася у Верховну Раду на Донеччині в окрузі №51. Вона фінішувала з позначкою 1,20% електоральної підтримки.

      Такі дані оприлюднила ЦВК, яка опрацювала 100% протоколів за цим округом.

      Важливо: Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК підрахувала половину голосів

      За Савченко на двох дільницях проголосувало 8 людей. Зазначимо, що проти кандидатки порушена кримінальна справа за "тероризм". Перемагає в окрузі №51 безпартійний пенсіонер, самовисуванець Олександр Ковальов. Він отримав 33,03% голосів.

      До речі, сестра Савченко – Віра теж балотувалася на Донеччині в окрузі №45. Вони фінішувала з кращим результатом – 3,95%. Однак в цьому окрузі переміг уродженець Дагестану, висуванець "Опозиційного блоку" генеральний директор, ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод" Муса Магомедов.

      Важливо! 21 липня Україна обирала депутатів до Верховної Ради. Відповідно до результатів екзит-полу до парламенту проходять: "Слуга народу" – 44,2%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%, "Європейська солідарність" – 8,8%, ВО "Батьківщина" – 7,4% та партія "Голос" – 6,5%. Як минули вибори – читайте тут.

      Загалом у день виборів було чимало курйозів. 24 канал підготував збірку найбільш дотепних жартів та приколів дня голосування на виборах Верховної Ради України 21 липня 2019 року – читайте про це у нашому матеріалі за посиланням.

      Між іншим: Жінка порвала бюлетень та намагалась його з'їсти на дільниці у Львові: відео

      У чому звинувачують Савченко?У плануванні серії терактів в урядовому кварталі, спрямованих на повалення конституційного ладу. Зокрема, Савченко підозрюють у тому, що вона планувала підірвати Верховну Раду. І її, і Рубана заарештували ще рік тому. Окрім того, Савченко підозрюють у змові з проросійськими бойовиками Донеччини.

      Так, Рубана затримали, коли він перевозив з окупованої території на вільну чималий арсенал зброї. Йому оголосили про підозру у спробі замаху, теракті та незаконному поводженні зі зброєю та взяли під арешт.

      За даними ГПУ, за допомогою зброї з окупованих територій Савченко з Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та голови МВС Арсена Авакова. Серед планів – були підриви будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.

      Савченко та Рубан цілий рік перебували під арештом, який весь час продовжували.

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Надія Савченко Верховна Рада Курйозні новини Новини Донецька Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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