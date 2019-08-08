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      Парубій збирає підготовчу групу новообраної Ради: коли відбудеться засідання

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      Парубій збирає новообраних нардепів під куполом Ради
      Парубій збирає новообраних нардепів під куполом Ради / Ілюстративне фото

      Вже у п’ятницю, 9 серпня, спікер Верховної Ради Андрій Парубій збере на спеціальній зустрічі щонайменше 25 депутатів. Вони обговорюватимуть організаційні питання стосовно першого засідання новообраного парламенту.

      Про це інформує керівник прес-служби Ради Ірина Кармелюк на своїй Facebook-сторінці.

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      Спікер запрошує нових обранців на 14:00 9 серпня до конференц-зали у будівлі парламенту.

      Згідно з регламентом, до підготовчої депутатської групи делеговані представники від політичних партій, котрі подолали п’ятивідсотковий бар’єр, а саме:

      1. "Слуга народу" – 17 осіб;
      2. "Опозиційна платформа – За життя" – 3;
      3. Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 2;
      4. "Європейська Солідарність" – 2;
      5. "Голос" – 1.

      Народні депутати, які реєструвалися кандидатами в одномандатних округах шляхом самовисунення, можуть також делегувати до складу підготовчої депутатської групи по одному представнику від 15-ти народних депутатів,
      – мовиться у повідомленні.

      Увага! Раніше представник президента у Кабміні Андрій Герус заявив: перше засідання новообраного парламенту відбудеться 3 вересня. Найімовірніше, після цього почнуться переговори про перші призначення.

      Кого українці обрали до Верховної Ради 9 скликання? Монобільшість у новому парламенті може створити президентська партія "Слуга народу". За неї проголосувало найбільше виборців (43,16%). Велику кількість обранців завела у Раду й партія кума Путіна – Медведчука. Так, за "Опозиційну платформу – За життя" проголосували 13,05%. До нового парламенту увійдуть також "Європейська Солідарність"(8,10%), "Батьківщина"(8,18%) і "Голос" (5,82%).

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Андрій Парубій Парламентські вибори 2019
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