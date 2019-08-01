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      Все буде дуже швидко, – Герус дав прогноз щодо нового Кабміну

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      Герус вважає, що новий Кабмін сформують у перші дні роботи ВР
      Герус вважає, що новий Кабмін сформують у перші дні роботи ВР / President.gov.ua

      Новий склад Кабінету міністрів сформують в перші дні роботи парламенту. Водночас політсили, які хочуть увійти до коаліції, мають домовитись у серпні.

      Парламент проведе перше засідання в "перших числах вересня", так вважає представник Президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус в ефірі "1+1".

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      Герус наголошує – часу зовсім небагато, тому "все буде дуже швидко".

      Думаю, новий Кабмін буде сформований в перший або другий день роботи парламенту. Я в цьому переконаний,
      – сказав Герус.

      Герусз азначив, що ті політсили, які хочуть увійти до майбутньої коаліції, можуть протягом серпня досягнути низки домовленостей, щоб не втрачати час згодом.

      "Потрібні в країні швидкі зміни, щоб суспільство відчувало позитивний ефект від реформ, які потрібно швидко проводити", – додав він.

      При цьому представник Президента України наголосив, що кожен день будуть прийматися швидкі рішення і кроки для того, щоб рухатися вперед.


      Як формується Кабінет Міністрів України / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Андрій Герус Кабінет Міністрів України Коаліція
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