Новий уряд: коли і як Україні оберуть міністрів

Українці обрали новий склад Верховної Ради. Це означає, що скоро новообрані депутати складуть присягу і займуться формуванням нового українського уряду. Як це відбуватиметься – розбирались журналісти 24 каналу.

До парламенту дев'ятого скликання потрапило 424 кандидати – 225 було обрано за партійними списками, а ще 199 – в одномандатних округах. Президент Володимир Зеленський хоче, щоб перше засідання Верховної Ради 9 скликання відбулося на День Незалежності України – 24 серпня.

Читайте також: Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України

Чинний прем'єр-міністр Володимир Гройсман уже заявив, що Кабмін складе повноваження в день першого засідання новообраної Верховної Ради. При цьому, виконувати свої обов’язки уряд Гройсмана продовжить до формування нового складу.

Як це послідовно буде відбуватися:



Як формується Кабінет Міністрів України / Інфографіка 24 каналу

Спочатку парламентська більшість запропонує кандидатури на посаду прем’єр-міністра президенту. Після того, як глава держави їх розгляне, він вносить їх на розгляд до Верховної Ради.

Прем’єр-міністр не обов’язково має бути депутатом. При розгляді кандидатур на цю посаду враховуються:

громадянство

освіта

трудовий досвід

статки

сплата аліментів.

Після розгляду парламентом внесених президентом кандидатур (або кандидатури) відбувається голосування.

Обраний парламентом на посаду новий прем’єр у першу чергу формує уряд. Він пропонує народним депутатам кандидатури усіх міністрів, окрім міністрів оборони та закордонних справ. Призначення цих двох – у компетенції президента.

Протягом одного місяця з моменту формування уряду прем’єр має подати парламенту програму діяльності свого Кабміну. І особисто звітувати про її виконання перед народними депутатами протягом періоду своєї роботи.

Разом з тим, глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що необхідно переформатувати спілкування парламенту і уряду. На питання, яким буде механізм консультацій між Офісом президента, Верховною Радою і Кабміном, політик відповів, що він буде відкритим. Однак більш конкретних деталей у партії поки не розголошують.