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      Новий уряд: коли і як Україні оберуть міністрів

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      Новий уряд України 2019 – коли і як оберуть міністрів
      Як формують Кабмін / Фото з відкритих джерел

      Українці обрали новий склад Верховної Ради. Це означає, що скоро новообрані депутати складуть присягу і займуться формуванням нового українського уряду. Як це відбуватиметься – розбирались журналісти 24 каналу.

      До парламенту дев'ятого скликання потрапило 424 кандидати – 225 було обрано за партійними списками, а ще 199 – в одномандатних округах. Президент Володимир Зеленський хоче, щоб перше засідання Верховної Ради 9 скликання відбулося на День Незалежності України – 24 серпня.

      Читайте також: Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України

      Чинний прем'єр-міністр Володимир Гройсман уже заявив, що Кабмін складе повноваження в день першого засідання новообраної Верховної Ради. При цьому, виконувати свої обов’язки уряд Гройсмана продовжить до формування нового складу.

      Як це послідовно буде відбуватися:


      Як формується Кабінет Міністрів України / Інфографіка 24 каналу

      Спочатку парламентська більшість запропонує кандидатури на посаду прем’єр-міністра президенту. Після того, як глава держави їх розгляне, він вносить їх на розгляд до Верховної Ради.

      Прем’єр-міністр не обов’язково має бути депутатом. При розгляді кандидатур на цю посаду враховуються:

      • громадянство
      • освіта
      • трудовий досвід
      • статки
      • сплата аліментів.

      Після розгляду парламентом внесених президентом кандидатур (або кандидатури) відбувається голосування.

      Обраний парламентом на посаду новий прем’єр у першу чергу формує уряд. Він пропонує народним депутатам кандидатури усіх міністрів, окрім міністрів оборони та закордонних справ. Призначення цих двох – у компетенції президента.

      Протягом одного місяця з моменту формування уряду прем’єр має подати парламенту програму діяльності свого Кабміну. І особисто звітувати про її виконання перед народними депутатами протягом періоду своєї роботи.

      Разом з тим, глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що необхідно переформатувати спілкування парламенту і уряду. На питання, яким буде механізм консультацій між Офісом президента, Верховною Радою і Кабміном, політик відповів, що він буде відкритим. Однак більш конкретних деталей у партії поки не розголошують.

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      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Публікації Інфографіка Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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