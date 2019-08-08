Парубий собирает подготовительную группу новоизбранной Рады: когда состоится заседание

Уже в пятницу, 9 августа, спикер Верховной Рады Андрей Парубий соберет на специальной встрече по меньшей мере 25 депутатов. Они будут обсуждать организационные вопросы относительно первого заседания новоизбранного парламента.

Об этом информирует руководитель пресс-службы Рады Ирина Кармелюк на своей Facebook-странице.

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Спикер приглашает новых избранников на 14: 00 9 августа в конференц-зал в здании парламента.

Согласно регламенту, в подготовительную депутатскую группу делегированы представители от политических партий, которые преодолели пятипроцентный барьер, а именно:

"Слуга народа" – 17 человек; "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 3; Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 2; "Европейская Солидарность" – 2; "Голос" – 1.

Народные депутаты, которые регистрировались кандидатами в одномандатных округах путем самовыдвижения, могут также делегировать в состав подготовительной депутатской группы по одному представителю от 15 народных депутатов,

– говорится в сообщении.

Внимание! Ранее представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил: первое заседание новоизбранного парламента состоится 3 сентября. Скорее всего, после этого начнутся переговоры о первых назначениях.

Кого украинцы избрали в Верховную Раду 9 созыва? Монобольшинство в новом парламенте может создать президентская партия "Слуга народа". За нее проголосовало больше всего избирателей (43,16%). Большое количество избранников завела в Раду и партия кума Путина – Медведчука. Так ,за "Оппозиционную платформу – За жизнь" проголосовали 13,05%. В новый парламент войдут также "Европейская Солидарность"(8,10%), "Батькивщина"(8,18%) и "Голос" (5,82%).



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