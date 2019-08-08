04:35
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Парубий собирает подготовительную группу новоизбранной Рады: когда состоится заседание

      181 Читати новину українською
      Парубий собирает новоизбранных нардепов под куполом Рады
      Парубий собирает новоизбранных нардепов под куполом Рады / Иллюстративное фото

      Уже в пятницу, 9 августа, спикер Верховной Рады Андрей Парубий соберет на специальной встрече по меньшей мере 25 депутатов. Они будут обсуждать организационные вопросы относительно первого заседания новоизбранного парламента.

      Об этом информирует руководитель пресс-службы Рады Ирина Кармелюк на своей Facebook-странице.

      Актуально: Все будет очень быстро, – Герус дал прогноз по новому кабмину

      Спикер приглашает новых избранников на 14: 00 9 августа в конференц-зал в здании парламента.

      Согласно регламенту, в подготовительную депутатскую группу делегированы представители от политических партий, которые преодолели пятипроцентный барьер, а именно:

      1. "Слуга народа" – 17 человек;
      2. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 3;
      3. Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 2;
      4. "Европейская Солидарность" – 2;
      5. "Голос" – 1.

      Народные депутаты, которые регистрировались кандидатами в одномандатных округах путем самовыдвижения, могут также делегировать в состав подготовительной депутатской группы по одному представителю от 15 народных депутатов,
      – говорится в сообщении.

      Внимание! Ранее представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил: первое заседание новоизбранного парламента состоится 3 сентября. Скорее всего, после этого начнутся переговоры о первых назначениях.

      Кого украинцы избрали в Верховную Раду 9 созыва? Монобольшинство в новом парламенте может создать президентская партия "Слуга народа". За нее проголосовало больше всего избирателей (43,16%). Большое количество избранников завела в Раду и партия кума Путина – Медведчука. Так ,за "Оппозиционную платформу – За жизнь" проголосовали 13,05%. В новый парламент войдут также "Европейская Солидарность"(8,10%), "Батькивщина"(8,18%) и "Голос" (5,82%).

      парламент Верховна Рада місця
      Сколько мест в Верховной Раде получат партии, которые победили на выборах: инфографика 24 канал

      blog_ava
      Лига Европы: результаты матчей 8 августа
      8 августа
      867
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Андрей Парубий
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 8 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      504
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 415
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 848
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      61
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 276
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук