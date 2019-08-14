Чи претендуватиме Медведчук на посаду спікера та віце-спікера: в "Опоплатформі" відповіли

Представник "Опозиційної платформи – За життя" та член погоджувальної депутатської групи Вадим Рабінович переконує, що його політсила не має наміру висувати кандидатуру Віктора Медведчука у керівництво українського парламенту.

Як зауважив Рабінович під час спілкування з журналістами, Медведчук уже був і віце-спікером (ВР III скликання, 9 липня 1998 рік – 1 лютого 2000 рік), і першим віце-спікером (ВР III скликання, 1 лютого 2000 рік – 13 грудня 2001 рік).

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"З цієї причини ні Медведчук не висуватиме свою кандидатуру, на наша партія не буде його висувати, він зосередиться на партійній роботі", – додав Рабінович.

Щодо комітетів, на які у новій Раді претендує "Опоплатформа", то це, за словами Рабіновіча, бюджетний комітет, регламентний комітет і комітет з питань свободи слова. Крім того, ця полсила пропонує повернути комітет з питань молоді та спорту та комітет, що займатиметься питаннями Донбасу.

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Відповідно до результатів останніх парламентських виборів, монобільшість у парламенті отримала пропрезидентська партія "Слуга народу" – 254 місця. Відтак, ця політсила має право формувати президію парламенту. На посаду спікера вони висунули Дмитра Разумкова, а на посаду віце-спікера – Руслана Стефанчука.

Щодо ще одного місця раніше Разумков заявляв, що в цьому кріслі вони хочуть бачити представника опозиції. Однак, яка хто саме з опозиціонерів це буде він не уточнив. Адже на це місце претендують як "Опозиційна платформа – За життя", так і права "Європейська солідарність" п'ятого президента Петра Порошенка.

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Оскільки «Опоплатформа – За життя» посіла на виборах другу сходинку та отримала 43 місця, у суспільстві почалися розмови що посаду першого віце-спікера може зайняти один із лідерів цієї політсили – Віктор Медведчук.