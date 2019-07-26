У Зеленського вже знають, що робити із пов'язаними з Медведчуком каналами

Команда президента Володимира Зеленського розуміє ризики, які існують у медіасфері, – і має план перемоги. Нова влада обов'язково повинна подолати "інформаційну отруту".

Першочергові тактичні рішення там вже напрацювали, про це розповів політичний радник президента та кандидат у нардепи від "Слуги народу" Микита Потураєв в ефірі "Українського радіо", пише "Детектор медіа".

Позиція президента: Не дамо монополізувати телебачення таким, як Медведчук, – Зеленський

Наразі команда Володимира Зеленського допрацьовують рішення стратегічного рівня.

Необхідно не вибірково боротися, а зробити запобіжники – висловлюючись воєнною лексикою "фортифікаційні споруди", щоб назавжди захистити наш інформаційний простір від ворожих вторгнень,

– вважає він.

Потураєв додав, що канали є збитковими – на кожен щомісяця йде щонайменше півмільйона доларів дотацій.

Радник Зеленського переконаний, якщо новій владі не вдасться подолати ці проблеми, то вони "не будуть владою, а може, й взагалі України не буде".

"Інформаційна отрута небезпечніша за ворожу артилерію; не завжди, але в довгостроковій перспективі – точно так само небезпечна", – наголосив Потураєв.

Проросійський політик та член партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктор Медвечук де-юре не володіє жодним медіахолдингом. Проте де-факто під його контролем перебувають вже три інформаційні телеканали. Йдеться про NewsOne, "112 Україна" і ZIK. Ними за документами володіє народний депутат VIII-ого скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного боку" та права рука Медведчука Тарас Козак.

Зазначимо, в українському медійному просторі регулярно спалахують скандали, пов'язані із телеканалами Медведчука. Так, NewsOne і російський державний "Росія 24" мали намір провести спільний телеміст під назвою "Надо поговорить". Його таки скасували після хвилі обурення як з боку українського суспільства, так і представників влади – зокрема, Президента України Володимира Зеленського.



Які українські ЗМІ контролюють олягархи