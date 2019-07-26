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      У Зеленського вже знають, що робити із пов'язаними з Медведчуком каналами

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      Команда Зеленського вже має "план перемоги" над каналами Медведчука
      Команда Зеленського вже має "план перемоги" над каналами Медведчука / 24 канал

      Команда президента Володимира Зеленського розуміє ризики, які існують у медіасфері, – і має план перемоги. Нова влада обов'язково повинна подолати "інформаційну отруту".

      Першочергові тактичні рішення там вже напрацювали, про це розповів політичний радник президента та кандидат у нардепи від "Слуги народу" Микита Потураєв в ефірі "Українського радіо", пише "Детектор медіа".

      Позиція президента: Не дамо монополізувати телебачення таким, як Медведчук, – Зеленський

      Наразі команда Володимира Зеленського допрацьовують рішення стратегічного рівня. 

      Необхідно не вибірково боротися, а зробити запобіжники – висловлюючись воєнною лексикою "фортифікаційні споруди", щоб назавжди захистити наш інформаційний простір від ворожих вторгнень,
      – вважає він.

      Потураєв додав, що канали є збитковими – на кожен щомісяця йде щонайменше півмільйона доларів дотацій.

      Радник Зеленського переконаний, якщо новій владі не вдасться подолати ці проблеми, то вони "не будуть владою, а може, й взагалі України не буде".

      "Інформаційна отрута небезпечніша за ворожу артилерію; не завжди, але в довгостроковій перспективі – точно так само небезпечна", – наголосив Потураєв.

      Проросійський політик та член партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктор Медвечук де-юре не володіє жодним медіахолдингом. Проте де-факто під його контролем перебувають вже три інформаційні телеканали. Йдеться про NewsOne, "112 Україна" і ZIK. Ними за документами володіє народний депутат VIII-ого скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного боку" та права рука Медведчука Тарас Козак.

      Зазначимо, в українському медійному просторі регулярно спалахують скандали, пов'язані із телеканалами Медведчука. Так, NewsOne і російський державний "Росія 24" мали намір провести спільний телеміст під назвою "Надо поговорить". Його таки скасували після хвилі обурення як з боку  українського суспільства, так і представників влади – зокрема, Президента України Володимира Зеленського


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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Віктор Медведчук ЗМІ Медіа Російська пропаганда
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