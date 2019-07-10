Зеленський: не дамо монополізувати телебачення таким, як Медведчук

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що людина з проросійською позицією не зможе монополізувати українське інформаційне поле.

Зеленський, відповідаючи на запитання про телеміст на NewsOne, запевнив, що монополізація телевізійного простору, особливо людьми, які мають проросійські погляди, неприпустима під час війни, сказано на сайті Адміністрації Президента.

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"Під час війни будь-які люди, у яких не проукраїнське бачення, не можуть монополізувати український канал. Ми повинні з цим розбиратися", – сказав президент.

Також він наголосив, що це питання регулюватиметься на законодавчому рівні після обрання нового складу Верховної Ради та підкреслив, що "жодних інформаційних монополій у нас не буде".

Таким людям, як пан Медведчук, не дамо монополізувати наше українське телебачення,

– зазначив Зеленський.

Хто такий Медведчук та якими каналами він володіє?Медведчук – український політик, бізнесмен та кум Володимира Путіна. Йде на парламентські вибори від "Опозиційної платформи". Відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями та проросійською позицією.



Наразі йому належать три українські телеканали: 112, NewsOne та ZIK. Де-юре він не є власником цих каналів, однак де-факто вони належать його близькому соратнику Тарасу Козаку.



Хто контролює українські ЗМІ / інфографіка 24 каналу

Що відомо про скандальний телеміст на NewsOne

12 липня мав відбутися російсько-український телеміст між каналами NewsOne та "Росія 24". Ведучими заходу мали бути з російської сторони Марія Сіттель та Андрій Малахов, а з української - Василь Голованов та Олена Кирик.

Це викликало велике обурення у суспільстві та серед політиків. РНБО оголосило позачергове засідання, а Володимир Зеленський назвав це дешевим та небезпечним піаром перед виборами, мета якого – знову поділити Україну на два табори.

Згодом стало відомо, що NewsOne скасовує телеміст нібито через погрози журналістам фізичною розправою.