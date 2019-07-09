15:30
9 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман, "ізганяющій" Путіна. Історики Пиня і Трамп
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 липня
      Вєсті.UA: "Нада пагаваріть" – канал Медведчука пробиває дно. Помутніння Філарета
      Вєсті.UA
      20:21, 8 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Скандал з телемостом NewsOne – "Росія24": експерт розповів, хто виграв від ситуації

      1148 Читать новость на русском
      Кого хотіли підставити Путін і Медведчук?
      Кого хотіли підставити Путін і Медведчук? / gettyimages.com

      Скандал навколо телемосту "Надо поговорить" між телеканалами NewsOne і "Росія 24" – типова передвиборча провокація. Від цієї ситуації виграли кілька політичних сил.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Петро Олещук.

      Читайте також: Ефір із російськими пропагандистами: чому телеміст, який хотіли провести – це ризик

      Головний сенс скандалу з телемостом – створення емоційного тла, що все "зрадили". Людей, які ухвалюють рішення, хотіли загнати в ситуацію "вилки". Не встигли переобрати президента, а вже така страшенна "зрада", – зауважує Петро Олещук.

      За його словами, якби телеміст офіційно заборонили, то проросійські ЗМІ отримали б можливість транслювати сюжети про те, що з часів Порошенка нічого не змінилося. Розгул "нацизму" триває. Якби телеміст відбувся, це відкрило б прекрасні можливості кричати про "зраду".

      Бенефіціарами цієї ситуації стали "Опозиційна платформа – За життя!" і "Європейська Солідарність". Частково ВО "Свобода", яка провела багато акцій. Це прекрасна можливість для "Свободи" нагадати, що вони проти реваншу проросійських сил,
      – вважає Олещук.

      Водночас експерт зазначає: на цих парламентських виборах іде конфронтація двох дискурсів, що продемонстрував конфлікт із телемостом. З одного боку, продовжується дискурс, який утвердився за останні п’ять років, пов'язаний з ідеологією: є або Порошенко, або якісь проросійські сили. З іншого, на чому переміг Зеленський: є старі політики, а є нові. Перший – вигідний одним політиками, другий – іншим.

      Петро Олещук додає: поки ЗМІ фінансуватимуть не громадяни, то це робитимуть олігархи.

      Що відомо про телеміст "Надо поговорить"? Телеміст між каналом NewsOne, який де-факто належить куму Путіна Віктору Медведчуку, і "Росія 24" мав відбутися 12 липня. Телеміст жорстко розкритикував президент Володимир Зеленський, політики та українці. За словами гаранта, телеміст – дешевий та небезпечний піар перед виборами. Його мета – знову поділити Україну на два табори. Через телеміст Генпрокуратура відкрила справу про замах на скоєння державної зради, а Рада національної безпеки та оборони провела нараду щодо інформаційної безпеки.

      Пізніше NewsOne заявив, що скасовує телеміст. Причиною відмови від проведення телемосту стали "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких".

      Дивіться також відео звернення президента Зеленського з приводу скандального телемосту:

       

      українські змі

      blog_ava
      Суд визнав підвищення тарифів на газ у 2016 незаконним: як це вплине на українців
      сьогодні
      8892
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Володимир Зеленський Опозиційна платформа – За життя Європейська солідарність Віктор Медведчук Телеміст Newsone і Росія24 Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Телемост" – проверка на прочность, или Какая задача теперь стоит перед Зеленским
      сьогодні , 15:01 "Телемост" – проверка на прочность, или Какая задача теперь стоит перед Зеленским
      Блог Медіа 216
      Хто такий Ігор Кононенко: обурливі факти про кандидата до Ради
      сьогодні , 14:00 Хто такий Ігор Кононенко: обурливі факти про кандидата до Ради
      Сергій Лещенко 596
      Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      1 липня , 16:00 Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      642
      Підсумки роботи Ради: що про діяльність депутатів кажуть експерти
      сьогодні , 12:38 Підсумки роботи Ради: що про діяльність депутатів кажуть експерти
      Ірина Поліщук 654
      Парад дідуганів: хто в США боротиметься за посаду президента
      сьогодні , 12:00 Парад дідуганів: хто в США боротиметься за посаду президента
      Костянтин Шкабара 628
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук