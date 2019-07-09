Скандал з телемостом NewsOne – "Росія24": експерт розповів, хто виграв від ситуації

Скандал навколо телемосту "Надо поговорить" між телеканалами NewsOne і "Росія 24" – типова передвиборча провокація. Від цієї ситуації виграли кілька політичних сил.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Петро Олещук.

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Головний сенс скандалу з телемостом – створення емоційного тла, що все "зрадили". Людей, які ухвалюють рішення, хотіли загнати в ситуацію "вилки". Не встигли переобрати президента, а вже така страшенна "зрада", – зауважує Петро Олещук.

За його словами, якби телеміст офіційно заборонили, то проросійські ЗМІ отримали б можливість транслювати сюжети про те, що з часів Порошенка нічого не змінилося. Розгул "нацизму" триває. Якби телеміст відбувся, це відкрило б прекрасні можливості кричати про "зраду".

Бенефіціарами цієї ситуації стали "Опозиційна платформа – За життя!" і "Європейська Солідарність". Частково ВО "Свобода", яка провела багато акцій. Це прекрасна можливість для "Свободи" нагадати, що вони проти реваншу проросійських сил,

– вважає Олещук.

Водночас експерт зазначає: на цих парламентських виборах іде конфронтація двох дискурсів, що продемонстрував конфлікт із телемостом. З одного боку, продовжується дискурс, який утвердився за останні п’ять років, пов'язаний з ідеологією: є або Порошенко, або якісь проросійські сили. З іншого, на чому переміг Зеленський: є старі політики, а є нові. Перший – вигідний одним політиками, другий – іншим.

Петро Олещук додає: поки ЗМІ фінансуватимуть не громадяни, то це робитимуть олігархи.

Що відомо про телеміст "Надо поговорить"? Телеміст між каналом NewsOne, який де-факто належить куму Путіна Віктору Медведчуку, і "Росія 24" мав відбутися 12 липня. Телеміст жорстко розкритикував президент Володимир Зеленський, політики та українці. За словами гаранта, телеміст – дешевий та небезпечний піар перед виборами. Його мета – знову поділити Україну на два табори. Через телеміст Генпрокуратура відкрила справу про замах на скоєння державної зради, а Рада національної безпеки та оборони провела нараду щодо інформаційної безпеки.



Пізніше NewsOne заявив, що скасовує телеміст. Причиною відмови від проведення телемосту стали "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких".

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